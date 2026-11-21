Dos trabajadores de la empresa tercerizada Exgadet murieron como consecuencia de las heridas que sufrieron durante la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, el pasado 13 de noviembre, y una de las víctimas fue identificada como Matías Leguizamón, un operario santiagueño de 33 años.

Fuentes judiciales confirmaron que el segundo fallecido de este sábado todavía no fue identificado, mientras que Leguizamón murió luego de permanecer internado por las lesiones que sufrió en el siniestro.

Con estos dos decesos, ya son cuatro los trabajadores fallecidos por la explosión. Los primeros dos fueron operarios de Metrogas: Marcelo García, de 47 años, cuyo cuerpo fue identificado mediante un cotejo de ADN, y Néstor Julián D'Alessandro, quien murió el jueves 19 de noviembre a la madrugada mientras permanecía internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires.

García fue encontrado sin vida en el lugar de la explosión y su identidad se confirmó luego de que la Fiscalía obtuviera los resultados de los estudios genéticos. El hombre era padre de dos niños, de 6 y 8 años, y su familia lo buscaba desde el día del hecho.

Por su parte, D'Alessandro falleció tras varios días de internación a raíz de las lesiones sufridas durante el estallido.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, y es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias y responsabilidades en torno a la explosión.

Tras las primeras muertes, el municipio de Lanús había decretado 72 horas de duelo, mientras que el Ministerio de Trabajo bonaerense expresó sus condolencias a las familias de García y D'Alessandro y manifestó su solidaridad con el sindicato STIGAS y la comunidad afectada.