Un jugador falleció y otro resultó herido este viernes luego de que un rayo impactara sobre una cancha de fútbol del Club Sportivo Patria, en la ciudad de Formosa, durante una práctica previa a un encuentro amistoso previsto para este fin de semana.

La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, quien había sido trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa tras sufrir el impacto de la descarga eléctrica. Pese a los esfuerzos médicos, horas después se confirmó su fallecimiento.

El otro futbolista afectado, Juan Romero, permanece internado y su estado de salud es reservado, a la espera de un parte médico oficial que permita conocer su evolución.

El incidente ocurrió mientras jugadores de Sportivo Patria y de otro equipo participaban de una práctica preparatoria. Según trascendió, la descarga eléctrica alcanzó a dos futbolistas en pleno campo de juego, provocando momentos de conmoción entre compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y personas presentes en el predio.

Tras el hecho, ambos jugadores fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al principal centro asistencial de la capital formoseña. En un primer comunicado, Sportivo Patria informó que miembros de la institución acompañaban a los futbolistas y a sus familias mientras aguardaban información médica sobre su estado de salud.

Luego de confirmarse la muerte de Miers, distintas entidades deportivas expresaron su pesar por lo sucedido. Sportivo Patria manifestó su acompañamiento a los familiares y allegados de los jugadores afectados, mientras que el Club San Martín de Formosa difundió un mensaje de solidaridad y condolencias ante el trágico desenlace.

El episodio generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo de la provincia y enluta al fútbol formoseño. Las autoridades sanitarias y deportivas continuaban recabando información sobre las circunstancias del hecho, mientras se aguardaban nuevos informes oficiales sobre la condición de Romero.