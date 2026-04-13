Familia violenta: agredió a golpes a su hermano con una cadena

Un nuevo hecho de violencia en el sector oeste de la Capital derivó en un rápido despliegue policial y terminó con tres personas aprehendidas, luego de una denuncia por agresión física y un procedimiento que se extendió a varias calles de la zona. Todo comenzó a partir de una solicitud cursada al SAE-911, que motivó la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría Quinta, quienes se dirigieron hasta la intersección de las calles Caleta Olivia y San Juan para verificar la situación.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 41 años, quien relató que, momentos antes, había sido agredido físicamente por su propio hermano.

Según la exposición realizada ante el personal policial, el ataque se habría producido mediante el uso de una cadena, elemento con el que el presunto agresor lo golpeó antes de retirarse de la escena. La secuencia no habría terminado allí. Siempre de acuerdo con la denuncia, luego de la agresión física el sospechoso arrojó elementos contundentes contra la vivienda del damnificado, generando un nuevo foco de tensión antes de darse a la fuga.

La información aportada por la víctima permitió a los efectivos activar un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

La aprehensión del sospechoso

Con las características físicas y de vestimenta brindadas por el denunciante, los numerarios iniciaron un rastrillaje por el sector, logrando localizar al presunto autor a pocas cuadras del lugar del incidente. El procedimiento culminó en la calle Río Negro, entre San Juan y Mendoza, donde los policías procedieron a la aprehensión de un hombre de 35 años de edad, de apellido Solohaga, sindicado como el presunto responsable de la agresión.

La rápida localización del sospechoso fue clave para cerrar el primer tramo del operativo, aunque la intervención sumó un nuevo episodio cuando otras personas presentes en la zona comenzaron a interactuar con el personal actuante.

Dos mujeres aprehendidas

Mientras se concretaba la aprehensión de Solohaga, los efectivos también hicieron lo propio con dos mujeres de 26 y 31 años, ambas de apellido Brandan. De acuerdo con la información oficial, ambas habrían intentado entorpecer el procedimiento policial, conducta que, según se indicó, fue acompañada por una actitud agresiva hacia el personal interviniente.

Ese comportamiento motivó que el operativo se ampliara y concluyera con la aprehensión de las tres personas involucradas. La situación elevó la complejidad del procedimiento, que pasó de una intervención por violencia familiar a un operativo con múltiples demorados.

A la comisaría

Una vez controlada la situación, las tres personas fueron trasladadas y alojadas en las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que interviene ahora para avanzar sobre las circunstancias del episodio, la denuncia por agresión física y la conducta atribuida a las dos mujeres durante el procedimiento.