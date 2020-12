Familiares de detenido por la violación de una niña insisten con su libertad

Se trata de la familia de un joven de 19 años quien junto a dos hermanos, de 16 y 18 años, fueron detenidos el 3 de noviembre pasado por haber abusado sexualmente de una vecina de 13 años de edad.

El lunes pasado, la madre del mayor de los imputados junto a otros familiares se manifestaron enfrente al edificio del Tribunal Penal Juvenil donde reclamaban por la libertad del muchacho ya que según el abogado que lo defiende “no había pruebas para que estuviera preso”.

En esa oportunidad y como se publicó oportunamente, el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada recibió en su despacho a la madre del imputado, de nombre Lorena y le explicó cual era la situación procesal de su hijo y con los elementos que cuenta la investigación para endilgarle a su hijo el grave delito cometido. Si bien la mujer se retiró conforme, hoy volvió a manifestarse.

En diálogo con LA UNION, Lorena dijo que “volvimos a pedir por la libertad de mi hijo, porque el abogado nos volvió a decir que no tienen pruebas en su contra y que por eso el apelo la medida pero es otro juez el que tiene resolver ahora y por eso estamos reclamando. El otro día cuando me atendió el juez y me explicó lo entendí pero el abogado me volvió a decir que no hay pruebas y por eso queremos que nuestro hijo pase con nosotros las fiestas”.

Luego de cortar por algunos momentos la calle Chacabuco enfrente al edificio judicial, la mujer se encadenó: “Aquí voy a estar hasta que le den la libertad a mi hijo", manifestó. Sin embargo poco después se retiraron del edificio judicial tras ser ella y su abogado defensor recibidos por el juez.

De acuerdo a lo que trascendió la familia insiste con que el joven de 19 años debe recibir la libertad por ser una persona discapacitada lo que no estaría debidamente acreditado en la causa. El detenido habría sufrido un accidente de niño sufriendo como saldo convulsiones, siendo esta la discapacidad a la que hace referencia la familia para pedirle al juez la libertad, beneficio que el magistrado volvió a denegar por lo que el acusado de abuso sexual seguirá detenido.

El 2 de noviembre en horas de la madrugada, el joven de 19 años junto a su hermano de 16 y otro de 18 se encontraban en la casa de la víctima, de 13 años tomando mate.

Luego de que su familia se fuera a dormir, el acusado (19) apagó la luz de la cocina y sometió sexualmente a la niña de 13 años, a quien le tapo la boca para que no pudiera pedir ayuda y luego, antes de marcharse la amenazó para que no contará lo que había sucedido.

Sin embargo, la chica se animó y le contó a su madre quien realizó la denuncia que desencadenó en la detención de los tres hermanos.