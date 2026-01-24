Familiares y vecinos de Nataly Delgado se manifestaron en rechazo de la liberación del acusado

Familiares y vecinos de Nataly Delgado se manifestaron durante la en la ciudad de Tinogasta, en rechazo a la decisión judicial que otorgó la libertad a Cristian Nicolás Sánchez, imputado en la causa que investiga el fallecimiento de la joven, ocurrido el lunes pasado en esa localidad del oeste provincial.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión, la Justicia de Catamarca resolvió este viernes 23 de enero conceder la excarcelación del acusado, quien se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de instigación al suicidio.

La medida fue adoptada por la jueza de Control de Garantías en feria de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Patricia Susana Almendra, quien ordenó la liberación del imputado bajo una serie de restricciones procesales, mientras avanza la investigación.

La audiencia de control de detención había sido solicitada por el fiscal Germán Quinteros, titular del Ministerio Público Fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, quien durante la feria judicial requirió que Sánchez permaneciera privado de su libertad. No obstante, la magistrada resolvió disponer su excarcelación.

Entre las medidas impuestas, el acusado deberá fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso a la Fiscalía, permanecer a disposición de la Justicia, concurrir cada vez que sea citado y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda entorpecer el avance de la causa o el descubrimiento de la verdad.

En el marco del expediente, continúan en curso diversas medidas probatorias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, entre ellas una pericia psicológica al imputado y una autopsia psicológica o pericia psicológica post mortem sobre la víctima, consideradas fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

Las disposiciones judiciales fueron debidamente notificadas a la defensa técnica del imputado, actualmente ejercida por un abogado particular que asumió la representación legal el miércoles pasado.

El caso generó fuerte impacto y conmoción social en la comunidad de Tinogasta, reavivando el debate sobre las decisiones judiciales en causas de violencia de género en la provincia de Catamarca.