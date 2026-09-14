Fassetta habló desde la cárcel: negó saber qué le había ocurrido a Agostina

Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega (14), habló desde la cárcel después de que el expediente fuera elevado a juicio. El hombre, amigo de Claudio Barrelier (33) y quien al momento del crimen vivía en la propiedad ubicada en Juan del Campillo 878, negó haber tenido conocimiento de lo ocurrido con la adolescente.

Fassetta sostuvo que durante los días en que se buscaba a Agostina su participación estuvo limitada a colaborar para intentar encontrarla y aseguró que nunca supo qué había sucedido.

"Yo lo único que quise fue colaborar con la búsqueda, y que en ningún momento incité a nadie para que fueran a buscarla a algún lado", expresó durante un diálogo exclusivo con Noticiero Doce. El acusado fue detenido semanas después de que el cuerpo de Agostina fuera encontrado en barrio Ampliación Ferreyra. Ahora deberá enfrentar el juicio junto con Barrelier y otros acusados.

Qué dijo sobre las comunicaciones con Barrelier

Al reconstruir aquellos días, Fassetta se refirió particularmente a los contactos que mantuvo con Claudio Barrelier mientras continuaba la búsqueda de Agostina. Según relató, Barrelier se comunicaba con él durante ese período para consultar si existían novedades sobre la adolescente. Fassetta insistió en que, en ese momento, desconocía que Barrelier hubiera estado con Agostina y afirmó que tampoco sabía qué había ocurrido.

"Yo lo único que hice fue colaborar para encontrar a Agostina", afirmó.

Luego explicó cómo se producían esas comunicaciones y qué información manejaba en ese momento:

"Claudio me llamaba por teléfono para saber si habíamos encontrado a Agostina, o si sabían algo de ella, lo cual yo, sin saber nada de que él había estado con ella ni nada, le comenté que estábamos haciendo la denuncia y esas cosas, pero nunca supe nada de lo que él había hecho".

Su relato se centró de esta manera en diferenciar su participación de los hechos que posteriormente fueron atribuidos a Barrelier. Fassetta sostuvo que las comunicaciones que mantuvo estuvieron relacionadas con la búsqueda y que, según su versión, no conocía ningún dato sobre lo ocurrido con la adolescente.

"Son cuatro meses de sufrir"

Desde su detención, Fassetta aseguró que atraviesa un período de fuerte padecimiento y volvió a sostener su inocencia frente a la acusación por encubrimiento agravado.

"Ya no aguanto más, son cuatro meses de sufrir, de sufrir por algo que no hice ni estaba enterado de nada. Solamente colaboré con buscarla", manifestó.

Su declaración se produce luego de la elevación del expediente a juicio, instancia en la que deberá enfrentar la acusación junto con Barrelier y los demás imputados.

Fassetta permaneció detenido desde semanas después del hallazgo del cuerpo de Agostina en barrio Ampliación Ferreyra. Al momento del crimen, según la información de la causa consignada, residía en la vivienda de Juan del Campillo 878, circunstancia que forma parte del contexto en el que se desarrolla la acusación en su contra.

La deuda entre Melisa Heredia y Barrelier

Durante la entrevista también fue consultado sobre otro de los elementos vinculados con la relación entre Melisa Heredia, mamá de Agostina, y Claudio Barrelier: una supuesta deuda que la mujer mantenía con el acusado. Fassetta reconoció que sabía que existía una deuda entre ambos, aunque afirmó desconocer cuál era su origen o el motivo por el que se había generado.

"Sabía que tenían una deuda, pero no, en ningún momento supe de qué era la deuda que tenía. Yo, Melisa me pidió", manifestó. El hombre agregó que, en determinado momento, le prestó dinero a Melisa Heredia, pero aseguró que nunca conoció el motivo de la deuda que ella mantenía con Barrelier.

"El préstamo de plata, en un momento yo le presté, pero nunca supe de qué deuda tenía ni de qué, nunca me lo informó", concluyó.