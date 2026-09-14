Intentó entrar a una vivienda a patadas, arrojó piedras y terminó aprehendido

Un episodio que generó la intervención de efectivos policiales tuvo lugar en el barrio El Bajo, de la localidad de Saujil, Departamento Tinogasta, donde un hombre habría intentado ingresar por la fuerza a una vivienda y posteriormente se habría dado a la fuga.

La situación fue advertida a partir de un llamado telefónico, que puso en conocimiento de la Policía lo que estaba ocurriendo. A raíz de la alerta, numerarios de la Comisaría de Fiambalá se hicieron presentes en el lugar para verificar lo sucedido y tomar contacto con la persona damnificada.

Una vez allí, los uniformados dialogaron con una mujer de 34 años, quien manifestó que un sujeto habría intentado entrar a su domicilio mediante una conducta violenta. De acuerdo con su relato, el hombre habría comenzado a lanzar puntapiés contra la puerta de ingreso de la vivienda. La secuencia, según lo informado por la damnificada, no habría terminado allí. Luego de intentar acceder al inmueble, el sujeto habría arrojado piedras y finalmente se habría dado a la fuga.

Lo atraparon en las inmediaciones

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido y con el presunto autor todavía en las inmediaciones, los efectivos actuaron de inmediato para localizarlo.

En ese contexto, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido González, de 35 años. La intervención policial permitió concretar la aprehensión luego de que el sospechoso se hubiera retirado del lugar donde se encontraba la vivienda. De esta manera, la fuga denunciada por la mujer terminó poco después con la localización del presunto responsable en las inmediaciones.

El procedimiento quedó entonces bajo la intervención de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes a partir de lo ocurrido.

A disposición de la Justicia

Luego de su aprehensión, González, de 35 años, fue trasladado y alojado en la seccional policial. Su situación quedó a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo ante el cual deberá continuar el proceso derivado del episodio informado.

La intervención de la Fiscalía se produce a partir de las actuaciones iniciadas luego del llamado telefónico y de la posterior intervención de los efectivos de la Comisaría de Fiambalá. En paralelo, la Policía indicó que se invitó a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, paso necesario para formalizar ante la Justicia su presentación por el episodio que habría ocurrido en su domicilio.