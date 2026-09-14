Pity Álvarez vuelve a tribunales: rechazaron la recusación de los jueces

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez volverá a tener actividad este lunes a las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, después de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara el viernes el pedido de la defensa para apartar a los tres jueces que llevan adelante el debate.

La continuidad de las audiencias quedó confirmada luego de que la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional desestimara la recusación planteada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro contra los magistrados Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

El debate tiene previsto continuar con la declaración de médicos y peritos que habían sido convocados para la audiencia del lunes pasado. No obstante, la continuidad de esa agenda dependerá de que los representantes legales de Álvarez no presenten nuevos planteos durante la jornada.

Son cuatro los testimonios que quedaron pendientes de aquella audiencia, en la que la declaración de una de las especialistas ya había comenzado pero debió interrumpirse luego de que el músico comenzara a sentirse mal.

La declaración de la forense que realizó la autopsia

Uno de los testimonios centrales previstos para este lunes será el de Angélica Cristina Bustos, integrante del Cuerpo Médico Forense, quien realizó la autopsia de la víctima, Cristian Díaz.

La declaración de Bustos había comenzado durante la audiencia anterior, pero quedó interrumpida después de que Pity Álvarez se descompensara. Su testimonio está relacionado con las conclusiones de la autopsia y con las circunstancias en las que murió Díaz.

Además de Bustos, fueron citados otros tres especialistas para continuar con esta etapa del debate:

Mariela Biazoni Rolla , médica legista.

, médica legista. Esteban Toro Martínez , médico psiquiatra.

, médico psiquiatra. Celminia Silvina Guzmán, médica psiquiatra.

Las declaraciones forman parte de una instancia del juicio concentrada en cuestiones médicas, periciales y vinculadas con el estado de salud de Pity.

Durante la audiencia en la que el músico comenzó a sentirse mal, antes de la interrupción también habían declarado otros dos especialistas: Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística, y Melina Brenda Michel, técnica en balística.

Casación rechazó la recusación de los tres jueces

La posibilidad de que el juicio continuara este lunes quedó despejada el viernes, cuando Casación rechazó la recusación presentada por la defensa contra Goerner, Ramos Padilla y Navarro. Los abogados Baños y Queijeiro habían cuestionado distintas decisiones adoptadas durante el desarrollo del juicio. Según el planteo de la defensa, esas determinaciones podían generar en Álvarez un temor respecto de la imparcialidad del tribunal.

El planteo fue desarrollado en un escrito de 14 páginas, pero la Cámara consideró que las diferencias señaladas por los abogados no constituían motivos suficientes para apartar a los jueces que están a cargo del debate.

De esta manera, la recusación fue rechazada y el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 mantuvo establecida la continuidad de las audiencias. Sin embargo, la resolución de Casación no cerró los intentos de la defensa por detener el proceso.

Un nuevo recurso para intentar suspender el debate

Después de que la recusación fuera rechazada, los abogados de Pity volvieron a presentar un planteo destinado a frenar la reanudación del juicio.

Baños y Queijeiro interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. En esa presentación sostuvieron que el fallo de Casación todavía no se encuentra firme y, por ese motivo, plantearon que el debate debería permanecer suspendido.

La defensa también cuestionó el procedimiento utilizado por la Cámara para rechazar la recusación. En particular, los abogados objetaron que el tribunal haya tomado la decisión sin realizar una audiencia oral y sin producir las pruebas ofrecidas.

El nuevo planteo introduce así otro capítulo en la disputa entre la defensa y el tribunal que lleva adelante el juicio. Mientras los jueces mantienen fijada la audiencia para este lunes a las 11, los abogados buscan que la continuidad del debate sea suspendida a partir de los recursos presentados.

La defensa también reclama medidas por la salud del músico

En paralelo a los cuestionamientos vinculados con los jueces y con la continuidad del proceso, la defensa abrió otro frente relacionado directamente con el estado de salud de Pity Álvarez. En un escrito presentado ante el Juzgado Civil N°4, Silvina Congiu, hermana del músico y patrocinada por Baños y Queijeiro, solicitó la intervención urgente de la Asesoría de Incapaces en la causa penal.

La presentación sostiene que el músico atraviesa un deterioro de su estado psíquico y físico y busca que ese organismo tenga participación durante las audiencias. Según el pedido, la intervención tendría como objetivo que la Asesoría de Incapaces participe en el desarrollo de las audiencias y contribuya a resguardar los derechos de Pity en el marco del proceso penal.

El planteo se suma a las cuestiones relacionadas con su salud que ya habían quedado expuestas durante el desarrollo del debate, particularmente después de la audiencia en la que Álvarez comenzó a sentirse mal y debió interrumpirse la declaración de la integrante del Cuerpo Médico Forense.

Médicos y peritos, en el centro de la próxima audiencia

La audiencia de este lunes estará atravesada por los testimonios de especialistas que deben aportar elementos relacionados con distintas áreas del debate. Entre ellos se encuentra la profesional que realizó la autopsia de Cristian Díaz y tres especialistas vinculados con la medicina legal y la psiquiatría.

La continuidad de la declaración de Angélica Cristina Bustos aparece como uno de los puntos centrales de la jornada, debido a que su exposición está relacionada con las conclusiones de la autopsia de Díaz y las circunstancias de su muerte. A ella se suman Biazoni Rolla, Toro Martínez y Guzmán, cuyos testimonios forman parte de la etapa dedicada a los aspectos médicos y periciales del juicio.

La jornada anterior ya había incorporado las declaraciones de Manuel Oscar Martín y Melina Brenda Michel, especialistas en criminalística y balística respectivamente.