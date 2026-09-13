Un motociclista alcoholizado atropelló a cinco peregrinas en Salta

Cinco mujeres que caminaban hacia la Catedral Basílica de Salta para participar de las celebraciones por la Virgen del Milagro fueron atropelladas durante la madrugada de este domingo por un motociclista que circulaba alcoholizado.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes.

Las mujeres habían partido desde Apolinario Saravia y se trasladaban por sus propios medios, en un grupo reducido, rumbo a la capital salteña para participar de la Peregrinación del Milagro, una de las principales celebraciones religiosas de la provincia.

Dos hospitales recibieron a las peregrinas

Después del impacto, las cinco mujeres fueron asistidas por los servicios de emergencia.

Dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de Salta.

Según informaron medios locales, todas se encuentran fuera de peligro.

En tanto, el conductor de la motocicleta fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 0,53 gramos de alcohol en sangre.

Tras el resultado, el motociclista quedó detenido y a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del accidente y las eventuales responsabilidades.

Las mujeres no estaban registradas en el operativo

Durante estos días, miles de peregrinos llegan a Salta capital desde distintos puntos de la provincia para participar de las actividades religiosas en honor a los Santos Patronos.

Muchos de ellos recorren cientos de kilómetros a pie y atraviesan rutas y zonas con condiciones climáticas adversas.

Este año, las autoridades habilitaron una aplicación para realizar el seguimiento de los peregrinos y acceder a información sobre los distintos puntos de asistencia.

Sin embargo, las cinco mujeres atropelladas no estaban registradas en la plataforma, debido a que habían iniciado el recorrido de manera independiente.

Por ese motivo, el grupo tampoco estaba incluido en el esquema preventivo de acompañamiento de la Policía de Salta destinado a los peregrinos que transitan por las rutas.

Recomendaciones para quienes circulan por las rutas

Luego del accidente, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones durante la peregrinación.

A quienes participan de las caminatas les recomendaron circular con especial cuidado por las rutas y, en lo posible, utilizar los mecanismos de registro y asistencia disponibles.

A los conductores, en tanto, les solicitaron reducir la velocidad, mantener distancia y prestar especial atención ante la presencia de grupos de peregrinos que transitan por las banquinas y distintos sectores de las rutas salteñas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.