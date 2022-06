Fierro: "Tenía la patología en ambas manos y decidí operar primero la mano derecha"

En la continuidad del juicio oral y público que tiene en el banquillo de los acusados al traumatólogo Federico Fierro, en la audiencia de hoy el profesional pidió ampliar su declaración -en la apertura del debate opto por guardar silencio- y dio su versión de lo ocurrido en el mes de marzo del año 2012 cuando operó a un niño de tres años del dedo pulgar de la mano derecha. Luego, el juicio continuó con el paso de cuatro testigos, entre ellos la Dra. Benega quien había derivado al paciente con el imputado para que le realizara la intervención quirúrgica. Hoy se prevé escuchar a dos nuevos testigos solicitados por la defensa del imputado, y en caso de que así el tiempo lo permita, las partes podrían exponer sus alegatos.

A media mañana, el juez correccional N° 2 Diego Chayle Costilla abrió la audiencia y ante del paso de los testigos, el abogado defensor de Federico Fierro, el imputado, le manifestó al magistrado que era deseo de su asistido ampliar su declaración.

Como en el recinto ya se encontraba el Dr. Morandini, uno de los testigos, se escuchó su declaración y luego, Fierro se sentó ante el estrado. Por más de media hora, el profesional dio su versión de lo sucedido y respondio a las preguntas de las partes.

A líneas generales, Fierro negó en primer término el hecho del que se le acusa. Dijo que al revisar al paciente y con los estudios solicitados en su poder advirtió que la patología, vulgarmente conocida como “dedo en resorte” era bilateral, es decir, la presentaba en ambos dedos pulgares.

Situación que según aseguro en la sala, la había hablado con la madre del niño, a quien inclusive le preguntó cuál era la mano hábil del pequeño.

¨Fue una decisión mía operar la mano derecha primero. Lo hice con toda la buena intención sin esperar nada a cambio, explico al ser consultado también sobre un pedido que figura en el expediente como prueba documental el que estaba dirigido a la obra social de los padres del chico para pedir la autorización de dicha operación. En dicha prueba, la mano a operar era la izquierda.

Por otra parte, el imputado reconoció, tal como lo manifestaron los padres del niño al declarar y la mamá de otro paciente con quien compartí ala habitación de internación, que luego de la operación ¨los padre del chico me llamaron y fui a verlos en la habitación. Si les pedí, reconoció, disculpas y me ofrecí a pagar yo la operación de la otra mano, pero lo hice porque estaban alterados y no quería empeorar la situación...¨

A lo largo de su relato y a preguntas de la fiscalía y la querella, el medico respondió que ¨en la hoja de admisión que figura en la historia clínica del niño, dice cuál fue la mano que opere¨.

¨Es una decisión del médico y si bien no quedo asentado en ningún lado que hablé con la madre sobre el tema, ella sabía porque yo le dije afirmó.

Declararon los demás testigos citados para la audiencia. Antes de concluir la jornada, el abogado del imputado le solicitó al juez la incorporación de dos nuevos testigos, lo que fue permitido. Hoy luego de esos testimonios, las partes podrían exponer los alegatos.