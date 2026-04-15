Fiestas marianas: intensifican operativos de seguridad en Catamarca

En el contexto de las Festividades en honor a la Virgen del Valle, la fuerza policial provincial intensificó su despliegue preventivo con el objetivo de garantizar la seguridad de los fieles y de la comunidad en general. El Jefe de Policía, Marcos Manuel Herrera, aseguró que "estamos trabajando fuertemente", al referirse a los operativos que se ejecutan en distintos puntos de la provincia, con especial énfasis en Capital, donde se concentra la mayor cantidad de peregrinos.

Herrera explicó que, como ocurre cada año, el dispositivo contempla un esquema integral que comienza desde los límites de las provincias hacia adentro, incluyendo los puestos camineros limítrofes, rutas, accesos, casco céntrico y alrededores.

Aunque indicó que en esta oportunidad se espera menos gente que en la fiesta de diciembre, aclaró que muchas personas eligen precisamente esta celebración por la menor concentración, lo que les permite acompañar a la Madre del Valle con mayor tranquilidad.

Mapa del delito y refuerzo territorial

El diseño de los procedimientos se realiza a partir del análisis del mapa del delito y del "mapa del calor", herramientas que permiten identificar zonas estratégicas y reforzar la prevención en los sectores más sensibles.

Según detalló el Jefe policial, esta metodología posibilita fortalecer la presencia en el casco céntrico, alrededores del Santuario y zonas de peregrinación, rutas de ingreso, puestos camineros y jurisdicciones limítrofes. Uno de los puntos destacados fue la incorporación de nuevos efectivos, lo que permitió robustecer áreas clave como la Policía de Proximidad, con mayor presencia en la calle durante jornadas de gran convocatoria religiosa.

Drogas, canes y controles específicos

Herrera también puso en valor el trabajo de la Dirección de Drogas Peligrosas, que durante estos días opera con un refuerzo específico de la División Canes de Narcóticos.

Los controles se concentran en puestos camineros, accesos a la Capital, operativos específicos de detección y zonas de circulación de peregrinos. El funcionario remarcó que la presencia reforzada responde también a que, además de los fieles, "sabemos que hay personas que vienen con otras intenciones", una referencia directa a la prevención de delitos durante el desarrollo de las fiestas.

El crecimiento de la inseguridad

Consultado sobre la percepción de un aumento de la inseguridad, Herrera reconoció que "hay un crecimiento por distintos motivos". Explicó que la fuerza trabaja para intervenir lo más rápido posible cuando sucede un hecho, y señaló que en las últimas semanas cobraron especial relevancia los casos de violencia intrafamiliar.

Sobre este punto, indicó que se trata de situaciones que muchas veces ocurren "puertas adentro", y que luego demandan la intervención inmediata de la Policía, que actúa para aprehender a las personas involucradas y dar intervención según corresponda.

Los tipos de inseguridad

El jefe policial explicó que todos los martes se reúne la Mesa del Delito, espacio donde se analizan los distintos tipos de ilícitos registrados en toda la provincia. Actualmente, al Valle Central se fueron sumando nuevas jurisdicciones para lograr un análisis más preciso, como ser Santa Rosa, El Alto, Ancasti y la Regional 2 (Recreo). La meta, según señaló, es contar con un dato preciso de toda la provincia, entendiendo que las modalidades delictivas varían según cada jurisdicción.

Entre los delitos que hoy generan mayor preocupación mencionó la violencia de género, los delitos contra la propiedad, el abigeato en el interior y la violencia intrafamiliar. Herrera aclaró que la realidad no es la misma en Capital que en el interior, ya que cada zona presenta problemáticas específicas.