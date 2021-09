Fin de semana plagado de siniestro viales: Un motociclista fallecido y más de una docena de heridos

Los siniestros viales, lamentablemente, estuvieron a la orden del día durante el fin de semana y terminaron con la vida de un joven motociclista.

El luctuoso hecho sucedió el sábado, minutos antes de las 23.00 horas, sobre la avenida Presidente Castillo, a la altura de la curva de La Chacarita, lugar donde un automóvil marca Chevrolet, modelo Cruze, dominio AE 912 XG, color gris, que circulaba en sentido este por dicha avenida, al mando de German Andrés Moya (35), quien iba acompañado de su pareja, Eugenia Carranza (32), y sus hijos, Jazmín (2) y Benjamín (10), impactó de frente con una motocicleta marca Yamaha, modelo Fz, dominio A038 NZV, al mando de Adrián Balmaceda, quien circulaba por la avenida en sentido contrario.



Según la información oficial, y por motivos que son materia de investigación judicial, este último se habría cruzado de carril, produciéndose el impacto, provocando que el motociclista perdiera la vida casi en forma instantánea.

En el lugar se hizo presente el personal de la Comisaría Tercera y una ambulancia del SAME, pero al arribar el personal médico nada pudo hacer, Balmaceda estaba ya sin vida.

Por disposición de la fiscalía en turno, el cuerpo del infortunado motociclista fue trasladado por los bomberos a la morgue judicial, donde fue examinado por el médico legista, en tanto que los ocupantes del vehículo mayor no resultaron con lesiones de gravedad.



A la madrugada

A las 4:20 de la madrugada, sobre la Ruta Provincial N° 1, más precisamente frente al local bailable “Muana”, Fátima Eugenia Pérez (34) protagonizó un violento choque. La mujer le dijo a la policía que, mientras conducía un automóvil Peugeot, color negro, dominio 364-CMY, perdió el control e impactó contra un poste de luz, pero la conductora salió prácticamente ilesa.

En tanto que a las 9:30, la avenida Los Terebintos, entre calle Brasil y República Dominicana, fue escenario de otro violento siniestro vial. José Leandro Natella Torres (26) fue el protagonista, cuando al mando de un automóvil marca Honda City, color gris oscuro, dominio JNO872, se subió literalmente al cantero y chocó contra un árbol. Al parecer, el joven conductor se habría quedado dormido al volante, momentos previos al siniestro. Sin embargo, al arribo de la policía, el joven estaba consciente, recibiendo atención medica del personal del SAME, quienes lo trasladaron luego al Hospital San Juan Bautista para una mejor atención.

Una hora más tarde, a urgencias del hospital ingresó Romina Ruiz, de 31 años. La mujer fue derivada en ambulancia desde la intersección de avenida México y Choya, consecuencia de haber derrapado de la moto en la que se trasladaba. El hecho se habría producido en razón que colisionó un can que se le cruzó en la calzada, resultando con politraumatismos varios.



Motociclista

Por otro lado, a las 13:00, efectivos de la Comisaría Novena se constituyeron en la Ruta Nacional N° 38, a metros de la rotonda acceso avenida Bicentenario, en donde se habría producido un siniestro vial. Al llegar al lugar, se encontró a dos personas tendidas en la cinta asfáltica y, unos metros más adelante, una motocicleta Brava 150 cc, sin dominio. El rodado era conducido por Cristian Américo (47), quien iba en compañía de su pareja, Carolina Beatriz Ayosa, (40), ambos domiciliados en B° San Antonio Sur. Según explicaron a los efectivos, el neumático trasero sufrió un desperfecto mecánico, lo que hizo que el conductor perdiera el control del rodado y ambos terminaran cayendo al suelo.

La acompañante fue quien se llevó la peor parte, quien quedó inconsciente con politraumatismos de cráneo y escoriaciones en su brazo derecho. En tanto que, el conductor salió prácticamente ileso.

En el lugar, trabajó el personal de la Unidad Judicial N° 9 y los peritos, bajo las directivas de la fiscalía en turno.



La intendenta Paulón, involucrada en un choque

La intendenta de Fiambalá, Dra. Roxana del Valle Paulón, recibió asistencia médica ayer a la tarde, tras protagonizar la camioneta que conducía un siniestro vial. En el hecho estuvo involucrado también un motociclista de 14 años de edad, quien fue llevado al hospital zonal.



De acuerdo a la información policial, el siniestro tuvo lugar a las 18.30 aproximadamente, en la intersección de las calles Isaac del Pino esquina San Martín, donde, por causas que son materia de investigación judicial, una camioneta marca Renault, modelo Oroch, dominio AD648KJ, color gris, conducida por Roxana del Valle Paulón -intendenta de Fiambalá- embistió a una motocicleta marca Motomel, de color roja, 110 c.c. sin dominio, la que circulaba al mando de L. V. de 14 años -solo se lo identificará con las iniciales por ser menor de edad-. Producto del impacto, ambos resultaron con lesiones de diversa consideración, siendo necesaria la atención médica local.