Fiscal pidió condena con perspetiva de género para un agresor que mandó a lavar los platos en un incidente de tránsito

Hace instantes en el Juzgado Correccional N° 3 se dio continuidad al juicio que tiene como imputado a un empleado del poder judicial de la provincia. Se trata de Eduardo Ramón D´Abate quien debe responder por el delito de lesiones leves en contexto de género, luego de que en un incidente de tránsito ocurrido el 23 de marzo del 2019, agrediera en el rostro a una conductora y la mandara “a lavar los platos”.



Durante la audiencia, el juez Javier Herrera escucho los alegatos de las partes y resolvió luego pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes cuando dará a conocer el veredicto de sentencia, tras escuchar la última palabra del imputado.



El Ministerio publico fiscal representado por el Dr. Víctor Figueroa mantuvo la acusación en contra del empleado y si bien explicó que las lesiones sufridas eran menores, pidió condena. La pena solicitada fue de un mes y 15 días de prisión de cumplimiento en suspenso. El fiscal entendió que la actitud del imputado, de “enviar a lavar los platos a la víctima” -lo que fue repetido al momento de declarar la damnificada en el recinto es una cuestión de perspectiva de género, el hecho que se considere que la mujer no tiene que estar manejando. Luego alego el defensor quien dijo que la victima había mentido y que el fiscal había entendido el hecho como de violencia de género.



Seguidamente, el juez pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, en razón del feriado puente, para dar a conocer el veredicto de sentencia, luego de escuchar la última palabra del imputado quien en el inicio del juicio se abstuvo de declarar.



Cabe señalar que la perspectiva de género no es sólo la violencia intrafamiliar. En este caso en particular, explico la parte consultada, que el hombre haya dicho eso -anda a lavar los platos- es por una construcción sociocultural de que la mujer no puede manejar autos.