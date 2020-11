Fiscalía apelará el fallo del juez que dejó en libertad a los dos acusados de corrupción de menores

Durante esta semana, la fiscala subrogante de la Tercera Circunscripción con asiento en la ciudad de Belén, Dra. Verónica Saldaño, apelará el fallo del juez Oreste Piovano, que le permitió la semana pasada recuperar la libertad a los hombres de apellidos Moreno y Aguiar, imputados por los delitos de “producción de pornografía infantil” “corrupción de menores en grado de tentativa”.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a este diario, quienes indicaron que la fiscala continúa trabajando en la causa donde, además de la denuncia que inició este proceso, el video que se hizo viral filmado por una niña de 11 años a quien Moreno abordó en la calle, en la causa hay otras tres denuncias.

“Tenemos otras tres denuncias. Una de ellas, muy particular, por lo que estamos esperando contar con los resultados de los aparatos tecnológicos que enviamos para el análisis de su contenido, información que si no nos es proporcionada, solicitaremos se envíen los aparatos al laboratorio de otra provincia”, explicó la fiscala Saldaño.

Agregando: “Recuperaron la libertad, pero siguen vinculados a la causa. Estuve reunida con la madre de la víctima y le dije que vamos a continuar trabajando. Pericias en los celulares . Hay tres celulares de personas a podrían tener vinculación con los detenidos. Si no nos envían la información, vamos a pedir q se envíe a otros laboratorios a nivel nacional. Nos reunimos con la madre de la menor para decirle que seguimos trabajando. Pueden existir varios delitos contra laterales”. Situación por la que no se descarta que los acusados pudierson regresar a prisión: “Estamos investigando también a otras personas que podrían estar involucradas en esta causa, de los que estamos esperando el resultado de algunas medidas ordenadas. La información del contenido de los aparatos de tecnología es muy importante”, finalizó la fiscala, quien si bien no dio una fecha certera de cuándo presentará la apelación a la causa, se estima que será entre hoy y mañana, ante el vencimiento de los procesales.



Audiencia

En cuanto a la libertad de Moreno y Aguiar, quienes estuvieron mas de 20 días detenidos, hecho publicado en exclusiva por LA UNIÓN en su edición digital del viernes, se supo que el juez resolvió la medida en la audiencia de control de detención, que se llevó acabo el jueves, en el Juzgado de Control de Garantías de Belén.

Para el juez Oreste Piovano, el delito del que se les acusa prevé una pena de 3 a 6 años, pero en este caso, el hecho es en grado de tentativa, por lo que la pena va de uno a tres años.

En este sentido, en caso de ser hallados culpables en un juicio, la pena que podría caberle a Moreno y Aguiar no sería de cumplimiento efectivo, por lo que no podrían esperar a que se realice el juicio en el penal.

Asimismo, el juez dejó deslizar la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal, en base al video que fue viral en el que se observa a uno de los imputados ofrecerle fotos y pasarelas para supuestos eventos de moda a una niña de 11 años -quien según el magistrado, habría fundado en su fallo que fue vulnerada en su condición de niña, sintiendo temor por la propuesta- podría imponerle a los imputados otro delito o bien agravar el que le fue imputado.