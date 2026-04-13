Formación penitenciaria: Catamarca se sumó al encuentro federal

La Secretaría de Seguridad de Catamarca formó parte del Primer Encuentro 2026 del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) y del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP), en sus capítulos Penitenciario y Policial, una convocatoria nacional que reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jefes y autoridades de las áreas penitenciarias y de formación profesional de todas las provincias.

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Ministerio de Seguridad de la Nación y tuvo como eje central la necesidad de unificar criterios de gestión, consolidando un espacio de articulación federal destinado a fortalecer la formación, la capacitación y la modernización institucional de las fuerzas de seguridad.

Catamarca presente

La delegación de Catamarca estuvo integrada por autoridades de las principales áreas vinculadas a la seguridad, el sistema penitenciario y la formación profesional. La comitiva estuvo conformada por el Director del Servicio Penitenciario Provincial: Crio Gral (RE) Daniel Coronel; el Sub jefe de Policía: Crio Gral Omar Seiler; el Rector del IES: Crio Mayor León Moreno; el Oficial Sub Adjutor: Maximiliano Pacheco y la Directora de Formación y Capacitación Profesional: Fernanda Seco

La presencia de funcionarios de ambas instituciones reflejó el interés de la provincia en participar activamente en la construcción de lineamientos comunes con alcance nacional.

Integridad pública y lucha contra la corrupción

Durante el plenario, uno de los ejes más relevantes estuvo vinculado a los mecanismos de lucha contra la corrupción en el ámbito penitenciario y la implementación de sistemas de integridad pública.

El encuentro permitió consolidar un ámbito de trabajo orientado a fortalecer la transparencia institucional y la calidad de la gestión, con especial foco en los desafíos que enfrentan los servicios penitenciarios y las áreas de formación de las fuerzas de seguridad.

En ese marco, se abordaron especialmente:

Mecanismos de lucha contra la corrupción

Implementación de sistemas de integridad pública

Ética institucional

Modernización de procesos de gestión

Articulación federal para la capacitación

Estos lineamientos fueron presentados como herramientas centrales para avanzar hacia estructuras más sólidas, con criterios comunes entre jurisdicciones.

Hacia un estándar federal del agente penitenciario

En el ámbito del CAFFoPP, la comitiva catamarqueña trabajó junto a representantes del resto de las provincias en la construcción de un Marco de Referencia del Agente Penitenciario. El objetivo de este proceso es alcanzar un estándar federal de profesionalismo, capaz de unificar criterios formativos y consolidar perfiles de desempeño comunes para el personal penitenciario en todo el país.

Este punto aparece como uno de los avances más significativos del encuentro, ya que busca establecer bases homogéneas para la formación inicial y continua, alineadas con parámetros de calidad y actualización permanente.

Tres días de capacitación intensiva

A lo largo de tres días de trabajo intenso, se desarrolló una agenda técnica enfocada en la formación y capacitación continua. Dentro del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) se trabajó sobre los siguientes temas:

"Mecanismos de lucha contra la corrupción en el ámbito penitenciario"

"Conferencia debate: Modelos de Gestión Penitenciaria: La clasificación basada en evidencia como herramienta de decisión (UNODC)"

"Presentación sobre relevamiento federal de identificación de temas prioritarios de capacitación"

Mesa de trabajo: "Hacia un estándar federal en la formación penitenciaria: avances en la construcción de un Marco de Referencia del Agente Penitenciario"

Por su parte, en el CAFFoPP - Capítulo Policial se abordaron contenidos vinculados a la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal (Resolución CFE N° 459/23).

Entre los temas tratados se destacaron:

Presentación de currícula recomendada

Cursos virtuales 2026

Priorización de temas

Intercambio de capacitaciones

La jornada incluyó además la presentación de la Red FoCaSe, una herramienta diseñada para la implementación de cursos federales y el intercambio de manuales de buenas prácticas.

Compromiso con el Estado de Derecho y la modernización

El cierre del encuentro dejó una definición política e institucional clara: los asistentes reafirmaron su compromiso con la ética pública y el respeto por el Estado de Derecho, entendidos como pilares fundamentales de la modernización.

En ese marco, la participación activa de las autoridades catamarqueñas ratificó el objetivo de la provincia de seguir fortaleciendo la formación de fuerzas de seguridad modernas, preparadas para responder a los desafíos del presente.

La agenda trabajada durante estas jornadas se orientó especialmente a dotar a las instituciones de:

Criterios técnicos

Cooperación federal

Estándares internacionales

Capacitación continua

Herramientas para enfrentar el crimen organizado

La presencia de Catamarca en este encuentro nacional consolidó así su inserción en una estrategia federal que apunta al fortalecimiento institucional, la profesionalización permanente y la construcción de un sistema penitenciario y policial alineado con los desafíos contemporáneos.