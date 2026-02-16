Frustran un intento de robo domiciliario y detienen a un hombre en la zona sur de la Capital

La tranquilidad de la zona sur de la Capital se vio interrumpida durante las últimas horas de la madrugada debido a un incidente de inseguridad que activó de inmediato los protocolos de prevención policial. El hecho, ocurrido en una zona residencial, culminó con la captura de un individuo y resguardó la integridad de una vecina que se vio sorprendida por la presencia de un extraño en su propiedad, evidenciando la importancia de la vigilancia activa en los sectores periféricos.

El procedimiento tuvo lugar en la madrugada de hoy, precisamente a las 05:40, cuando el personal de la Comisaría Segunda realizaba tareas de patrullaje preventivo y vigilancia. La intervención policial se concentró específicamente en la calle Juana de Ibarbourou, en el tramo comprendido entre Pedro Segura y José Galarza, donde los efectivos lograron interceptar y proceder a la aprehensión de un sujeto de apellido Silva, de 32 años de edad.

Según los datos oficiales recabados en la escena por los numerarios intervinientes, esta persona habría vulnerado la seguridad perimetral para ingresar sin autorización a un inmueble de la zona. La vivienda en cuestión es propiedad de una mujer de 50 años de edad, quien debió enfrentar la tensión de la intrusión del sospechoso en su ámbito privado durante las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con las actuaciones labradas en el lugar, el sujeto de apellido Silva fue sorprendido con aparentes intenciones de cometer un ilícito, lo que motivó su inmediata restricción física y posterior traslado hacia la sede policial para garantizar la seguridad de los vecinos. El operativo se desarrolló bajo los lineamientos correspondientes para delitos contra la propiedad, asegurando que el sospechoso no pudiera emprender la fuga tras ser descubierto en el interior de la morada ajena.

Tras la detención, el aprehendido fue trasladado y quedó formalmente alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que determinará los pasos procesales a seguir. De manera paralela, los efectivos de la Comisaría Segunda invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, trámite indispensable para que el Ministerio Público pueda avanzar con la imputación formal y el esclarecimiento total de lo sucedido.