Frustran un intento de robo en una estación de servicio: un hombre fue aprehendido

La zona norte de la ciudad fue escenario de un episodio de inseguridad que requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad durante la noche de ayer. El incidente puso de manifiesto no solo la vulnerabilidad de los ciudadanos en la vía pública ante delitos de oportunidad, sino también la relevancia de la respuesta institucional, incluso cuando los efectivos se encuentran fuera de su horario reglamentario de tareas.

Los hechos se desencadenaron exactamente a las 21:45 horas, momento en el cual el personal de la Seccional Octava recibió una alerta a través del sistema SAE-911. Los efectivos se desplazaron de inmediato hacia una estación de servicio ubicada en la avenida Virgen del Valle Norte S/N°, donde se reportaba un desorden vinculado a un presunto hecho delictivo en curso. Al llegar al establecimiento, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 34 años de edad, identificado por su apellido como Mercado, quien fue señalado como el autor de la agresión.

La presencia policial en el establecimiento fue fundamental para formalizar la detención del sujeto y asegurar el perímetro en una zona caracterizada por el constante tránsito de vehículos y peatones que acuden a cargar combustible o utilizar los servicios del lugar. La celeridad de los numerarios de la Octava permitió que el procedimiento se realizara sin mayores complicaciones, trasladando al sospechoso de manera inmediata para evitar cualquier tipo de escalada de violencia en el lugar del hecho.

De acuerdo con los datos recabados en la escena del crimen, el sospechoso habría intentado sustraerle una mochila a una mujer mayor de edad que circulaba como acompañante en una motocicleta. Lo que el delincuente no previó al momento de abordar el rodado fue que el conductor del mismo era un Cabo de Policía, quien se encontraba franco de servicio. A pesar de no estar en funciones operativas en ese instante, el efectivo actuó con determinación e impidió el ilícito, logrando reducir al malviviente y frustrando el robo de las pertenencias de su pareja.

Tras la captura de Mercado, se activaron los protocolos legales correspondientes para este tipo de situaciones de flagrancia. Las autoridades invitaron formalmente a la mujer damnificada a presentarse en las dependencias de la Unidad Judicial N° 4 para radicar la denuncia penal pertinente, paso indispensable para que la justicia pueda avanzar en la imputación formal. Por su parte, el aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Cuarta, dependencia que por jurisdicción corresponde al sector del hecho, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.