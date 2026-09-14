"Fueron disparos a corta distancia": la declaración de una médica que complica a Pity Álvarez

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el asesinato de su vecino Cristian Díaz se reanudó este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara el viernes el pedido presentado por la defensa para apartar a los tres jueces que llevan adelante el debate.

La jornada estuvo atravesada por testimonios médicos considerados relevantes para el desarrollo del proceso. De los cuatro testimonios que habían quedado pendientes, uno de ellos, correspondiente a Toro Martínez, no pudo asistir. Los otros tres declararon durante la audiencia.

Uno de los testimonios centrales fue el de Angélica Cristina Bustos, integrante del Cuerpo Médico Forense, quien realizó la autopsia de la víctima, Cristian Díaz. La médica declaró mediante videollamada y aportó detalles sobre las heridas que presentaba el hombre y sobre la distancia desde la que, según las evidencias observadas durante la autopsia, fueron efectuados los disparos.

"Fueron disparos a corta distancia"

Bustos fue contundente al describir ante el tribunal las características de las lesiones sufridas por Díaz. "Fueron disparos a corta distancia", sostuvo la forense durante su declaración por Zoom.

La médica explicó que la víctima presentaba cuatro heridas de bala en el rostro y la cabeza. A partir de la dirección de los disparos, señaló que el tirador debía encontrarse ubicado del lado izquierdo de Díaz.

Otro de los elementos que mencionó durante su exposición fue una de las fotografías tomadas durante la autopsia. Según indicó Bustos, en esa imagen podía observarse pólvora sobre la mejilla de Díaz, un indicio que, de acuerdo con su explicación, permite establecer que los disparos fueron efectuados a corta distancia.

La forense también confirmó ante los jueces que Díaz murió como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos y de una hemorragia interna.

Su declaración ya había comenzado semanas atrás, pero la exposición tuvo que ser interrumpida durante la jornada anterior debido a que el músico comenzó a sentirse mal. La médica retomó ahora su testimonio para completar su participación en el debate.

Las declaraciones sobre el estado físico de Pity

Después de Bustos declaró la médica legista Mariela Biazoni Rolla, también mediante Zoom. Su exposición estuvo vinculada con el examen que le había realizado al imputado y con la manera en que Álvarez respondió durante esa evaluación.

Biazoni Rolla explicó que, durante el examen, el músico respondía de manera coherente a las preguntas y comprendía las indicaciones que se le formulaban.

Para describir la situación, utilizó como ejemplo las instrucciones básicas que recibió durante la evaluación. "Cuando uno le pregunta al causante su nombre, apellido, le pide que se saque la remera para el examen, y lo hace, comprendía lo que uno le estaba solicitando", detalló.

El testimonio aportó así elementos sobre la respuesta del imputado frente a las indicaciones recibidas durante aquel examen médico. La tercera médica que declaró este lunes fue Celmina Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense y especialista en neurología. También lo hizo mediante videollamada y recordó el examen físico que le realizaron a Pity Álvarez.

La secuela de un accidente y el trastorno de la marcha

Durante su exposición, Guzmán explicó que, al momento de aquel examen físico, el músico presentaba una parálisis facial del lado izquierdo.

Según señaló la especialista, esa parálisis era una secuela de un accidente que Álvarez había sufrido aproximadamente diez años antes. Guzmán también se refirió a la movilidad del acusado. Indicó que Pity podía mantenerse de pie y caminar, aunque presentaba un trastorno de la marcha.

De acuerdo con lo expresado por la médica, esa dificultad también estaba relacionada con el accidente en moto que había sufrido el músico.

Los testimonios médicos de la jornada abordaron, de este modo, dos dimensiones diferentes del juicio: por un lado, la autopsia de Cristian Díaz y las características de las heridas que provocaron su muerte; por otro, las condiciones físicas y la evaluación realizada a Cristian Pity Álvarez.

Casación rechazó la recusación de los jueces

La continuidad del juicio había quedado confirmada el viernes, cuando la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó la recusación presentada por la defensa contra los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Los abogados Baños y Queijeiro habían cuestionado distintas decisiones adoptadas durante el juicio. Según sostuvieron, esas determinaciones podían generar en Pity Álvarez un temor respecto de la imparcialidad del tribunal. El planteo fue presentado en un escrito de 14 páginas. Casación rechazó la recusación y consideró que las diferencias señaladas por la defensa no justificaban el apartamiento de los jueces.

La resolución permitió que el debate continuara este lunes. Sin embargo, la defensa volvió a intentar frenar la reanudación del juicio.

La defensa volvió a plantear la suspensión del debate

Después del rechazo de la recusación, los abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.

En esa presentación sostuvieron que el fallo de Casación todavía no se encuentra firme y, a partir de ese argumento, plantearon que la continuidad del juicio debería suspenderse. La defensa también cuestionó el procedimiento utilizado por la Cámara para resolver la recusación. En particular, planteó que el tribunal rechazó el pedido sin realizar la audiencia oral ni producir las pruebas ofrecidas.

Así, mientras el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 retomó el debate con los testimonios médicos, los abogados de Pity mantienen abiertos los planteos destinados a cuestionar la continuidad del proceso.

Otro frente judicial por la salud de Pity

En paralelo, la defensa abrió otro frente relacionado con el estado de salud de Cristian Pity Álvarez. En un escrito presentado ante el Juzgado Civil N°4, Silvina Congiu, hermana del músico y patrocinada por los abogados Baños y Quejeiro, solicitó la intervención urgente de la Asesoría de Incapaces en la causa penal.

La presentación plantea que ese organismo participe en las audiencias y tenga intervención para resguardar los derechos de Pity, a partir del deterioro de su estado psíquico y físico que, según sostiene la solicitud, atraviesa el músico.

De esta manera, el juicio continúa mientras se mantienen simultáneamente distintos planteos de la defensa. Por un lado, se intenta cuestionar la continuidad del debate a través del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Por otro, se plantea una intervención vinculada con la situación de salud del acusado.