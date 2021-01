Gendarmería encontró una plantación de marihuana en una casa de familia

Aparentemente la cannabis sativa estaba siendo cultivada para la fabricación de cremas curativas y aceite de cannabis. La Justicia Federal "notifico" a cuatro personas, todas mayores de edad, quienes se dedicarían a dicho cultivo.

Un total de 29 plantas del ejemplar de Cannabis Sativa de distintas alturas fueron secuestradas durante la jornada del jueves por personal de Gendarmeria Nacional, de la Agrupación "VIII Catamarca" con asiento en esta ciudad Capital, en la localidad de La merced, departamento Paclín.

Según la información a la que tuvo acceso Diario La Unión el procedimiento fue ordenado por el juzgado Federal tras tomar conocimiento que una vivienda ubicada en pleno centro de dicha localidad, donde reside una familia, se estaba cultivando gran cantidad de ejemplares de marihuana.



Al arribar al domicilio indicado, propiedad de la familia C. ?solo se lo identificara con la inicial para no entorpecer la investigación- el personal de la fuerza de seguridad se dirigio a laparte posterior del inmueble y encontró una plantación. En total en el lugar estaban siendo cultivadas 29 plantas de marihuana de distintas dimensiones como así también incautaron ramas y hojas de la misma planta en un peso de 426,10; cuatro frascos de cremas curativas de Cannabis y un frasco tipo gotero de aceite de cannabis.

En el domicilio habitan cuatro personas, todas mayores de edad, familia entre ellos, quienes fueron notificados por el personal actuante ante la posible comisión de infracción sin tomarse ningún tipo de medida contra la libertad ambulatoria de estas personas.

Voceros consultadas indicaron que no se descarta que en la vivienda hallada funcione una especie de fabrica casera para la realización de aceite y cremas curativas, situación que es investigada por la Justicia Federal.