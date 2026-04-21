Gianinna Maradona declara en el juicio por la muerte de su padre y habría careo con Luque

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresa en una instancia decisiva con la realización de la tercera audiencia, en la que se espera la declaración de cuatro testigos, entre ellos su hija Gianinna Maradona. Su testimonio había sido suspendido en la jornada anterior, por lo que su comparecencia genera expectativas en torno al avance del proceso.

La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, y está previsto que comience a las 10 de la mañana y se extienda hasta las 17, aunque no se descarta que pueda prolongarse.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Gianinna podría brindar su testimonio en esta jornada, en un contexto marcado por la tensión entre las partes y la posibilidad de nuevas instancias de confrontación.

Los testigos convocados y sus antecedentes

Además de la hija del exfutbolista, están citados tres testigos con roles relevantes en el momento en que se constató el fallecimiento:

Lucas Farías , comisario que encontró a Maradona sin vida en su habitación del country San Andrés

, comisario que encontró a Maradona sin vida en su habitación del country San Andrés Lucas Rodrigo Borge , jefe de Policía en zona norte

, jefe de Policía en zona norte Cristian Méndez, coordinador de la Policía Científica

Los testimonios de Farías y Borge ya habían sido parte del primer juicio, posteriormente anulado por el documental vinculado a la exmagistrada Julieta Makintach.

En ese contexto, Borge había relatado que al ingresar al dormitorio encontró al "Diez" cubierto con una sábana blanca, vestido con un short deportivo y una remera negra, y recordó un detalle que marcaría el relato: "Tenía la panza muy hinchada".

Por su parte, Farías explicó que acudió al domicilio tras ser alertado por una descompensación. Su testimonio incluyó una descripción que también generó impacto: señaló que observó en la cama un "bulto prominente" cubierto, luego de encontrarse con Claudia Villafañe en la cocina del inmueble.

La estrategia de la defensa y la posibilidad de careos

Uno de los puntos más sensibles de la audiencia es la posibilidad de que se produzcan careos entre el neurocirujano Leopoldo Luque y los testigos convocados. Según trascendió, la defensa del médico evalúa solicitar una nueva intervención para refutar los testimonios, especialmente el de Gianinna Maradona.

Fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren señalaron que esta instancia es considerada probable, en línea con la estrategia que viene desplegando la defensa.

El objetivo de Luque es sostener su postura de inocencia en el marco de la causa por presunto homicidio simple con dolo eventual, en la que se investiga su responsabilidad en la muerte del exdirector técnico de Boca y de la Selección argentina.

Las declaraciones previas

Durante la segunda audiencia, Luque adoptó una postura activa al solicitar la palabra ante el tribunal. En su intervención, cuestionó directamente las versiones sobre el estado en que se encontraba Maradona antes de su fallecimiento.

En ese sentido, afirmó:

" No agonizó 12 horas "

" " No estaba hinchado "

" "A Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo"

Estas declaraciones contrastan con los testimonios de los efectivos policiales, lo que refuerza la posibilidad de un careo directo en esta nueva jornada.

Los imputados en la causa

El proceso judicial no se limita a la figura de Luque. En la causa también están imputados otros profesionales de la salud y responsables del cuidado del exfutbolista:

Agustina Cosachov , psiquiatra

, psiquiatra Carlos Díaz , psicólogo

, psicólogo Ricardo Almirón , enfermero

, enfermero Mariano Ariel Perroni , coordinador

, coordinador Pedro Di Spagna , médico clínico

, médico clínico Nancy Edith Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical

Todos ellos enfrentan acusaciones vinculadas al rol que desempeñaron en la atención médica de Maradona en los días previos a su muerte.

Un juicio atravesado por tensiones y contradicciones

La tercera audiencia se presenta como un punto de inflexión en un proceso que combina testimonios sensibles, versiones contrapuestas y estrategias judiciales en desarrollo. La declaración de Gianinna Maradona podría aportar elementos clave sobre el contexto en el que se produjo el fallecimiento de su padre.

Al mismo tiempo, la posible intervención de Luque para contradecir los relatos abre un escenario de confrontación directa, donde las diferencias entre las partes podrían quedar expuestas de manera más evidente. El desarrollo de esta jornada, que podría extenderse más allá del horario previsto, será determinante para el rumbo del juicio y para la construcción de la verdad judicial en torno a uno de los casos más conmocionantes del país.