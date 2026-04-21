Giannina Maradona declaró entre lágrimas: "Confié en los médicos, pero nos manipularon"

En el marco del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Giannina Maradona brindó un testimonio marcado por la emoción, en el que expuso su mirada sobre los días previos a la internación domiciliaria y cuestionó con dureza al equipo médico que lo asistía.

Durante su declaración, la testigo se quebró en varias oportunidades al recordar el estado de su padre en octubre de 2020, describiendo un fuerte deterioro y episodios de desorientación que, según afirmó, fueron comunicados tanto al entorno médico como al familiar. Su relato se centró en la confianza depositada en los profesionales y en cómo, con el paso del tiempo, esa confianza se transformó en cuestionamientos.

"Yo confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejaron a mi hijo sin abuelo", sostuvo Giannina, en una de las frases más contundentes de su declaración.

El rol del equipo médico y la figura de Luque

Uno de los ejes centrales del testimonio estuvo vinculado a la identificación del médico de cabecera durante el proceso previo a la internación domiciliaria. Giannina relató que consultó explícitamente quién cumpliría ese rol y que la respuesta fue que se trataba del neurocirujano Leopoldo Luque.

En este contexto, también se incorporaron a la audiencia mensajes de Agustina Cosachov, en los que se reforzaba el lugar de Luque como principal referente médico. Según la testigo, esta información fue clave para que la familia depositara su confianza en el esquema propuesto.

Sin embargo, Giannina cuestionó posteriormente la actuación del profesional, señalando que no advirtió los límites de su intervención. En ese sentido, expresó: "Podía decirme si no era su médico de cabecera... ahora ya es tarde", marcando una crítica directa a la falta de claridad en la definición de responsabilidades.

La decisión de la internación domiciliaria

Otro de los puntos centrales del testimonio fue la decisión de optar por una internación domiciliaria tras la operación a la que fue sometido Diego Maradona. Giannina afirmó que esta alternativa fue recomendada por el entorno médico como la mejor opción y que fue consensuada con la familia.

En su relato, recordó que el 7 de noviembre de 2020 Luque envió un audio al grupo denominado "Parte médico Olivos", en el que consultaba si todos estaban de acuerdo con esa modalidad de tratamiento. En ese mensaje, según se expuso en la audiencia, el médico explicaba el plan a seguir tras el alta.

Giannina detalló que en ese intercambio se planteó que la internación en un centro médico no era una opción y que el traslado a un domicilio sería lo más adecuado. "Nos dijo que no era opción internarlo, que lo mejor era una internación domiciliaria... lo charlamos, no fue de un día para el otro", afirmó.

Además, se incorporó otro audio en el que Luque detallaba el esquema previsto: "Diego viene mejorando... el plan es que se vaya el viernes... para preparar una internación domiciliaria en zona norte, con todo el equipo de profesionales... quería saber si están todos de acuerdo".

El traslado a la casa de Tigre

Giannina también se refirió al momento del traslado a la vivienda ubicada en Tigre, indicando que la organización estuvo a cargo de Maximiliano Pomargo. Según su declaración, al llegar al lugar se encontró con una casa que no reunía las condiciones esperadas para una internación domiciliaria.

Este aspecto fue señalado como uno de los elementos que generaron preocupación en la familia, en un contexto en el que, según su testimonio, se había confiado en que el lugar contaría con las condiciones necesarias para la atención médica adecuada.

Críticas y contradicciones

Durante la audiencia, la testigo también expresó su malestar frente a declaraciones públicas previas de Leopoldo Luque. En ese sentido, cuestionó que el médico hubiera manifestado en medios de comunicación que no era el médico de cabecera de Maradona, en contraste con los audios presentados en el juicio.

"Me da mucha bronca escucharlo... porque dijo en la tele que no era su médico, acá en el audio quedó claro que se hacía responsable", afirmó, subrayando la contradicción entre lo declarado públicamente y lo expuesto en el ámbito judicial.

La confianza como eje del relato

A lo largo de su testimonio, Giannina Maradona reiteró que la familia actuó en base a la confianza en las recomendaciones médicas y en el esquema de atención propuesto. Según sostuvo, todas las decisiones fueron tomadas con la intención de garantizar el bienestar de su padre.

En ese sentido, concluyó con una reflexión que sintetizó el eje de su declaración: "Queríamos que viviera de la mejor manera posible, pero nos manipularon".