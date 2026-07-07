Tío violento agredió a familiares, huyó por los techos: lo detuvieron

Un hombre de 35 años, de apellido Córdoba, fue aprehendido por personal de la Comisaría Décima luego de ser señalado como presunto autor de una agresión física ocurrida en la ciudad Capital.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que efectivos policiales fueran alertados por el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, lo que motivó el inmediato desplazamiento de los uniformados hasta la intersección de las calles La Rioja y Armando Correa, lugar donde se desarrolló el operativo.

Al arribar al sitio, los numerarios de la dependencia policial mantuvieron diálogo con una mujer de 33 años y un joven de 22 años, quienes brindaron su versión de los hechos ocurridos momentos antes. De acuerdo con las manifestaciones realizadas a los efectivos, ambos indicaron que el tío de los denunciantes se habría presentado en el lugar y que, en esas circunstancias, se tornó agresivo.

Siempre según lo expresado por la mujer y el joven a los policías intervinientes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer de 33 años, situación que dio origen a la intervención policial tras el alerta recibido por el SAE-911. Mientras los efectivos desarrollaban las primeras actuaciones en el lugar, el presunto autor advirtió la presencia del personal policial y decidió emprender la fuga.

Intentó escapar por los techos

Según se informó, el sospechoso intentó eludir el accionar policial escapando por los techos de los domicilios colindantes al lugar donde se produjo el hecho.

La maniobra, sin embargo, no tuvo éxito. Los efectivos de la Comisaría Décima realizaron un seguimiento que permitió interceptarlo a pocos metros, evitando que lograra escapar.

Una vez reducido, el hombre fue identificado como una persona de apellido Córdoba, de 35 años, y los uniformados procedieron a su aprehensión en el marco del procedimiento llevado adelante tras la denuncia realizada en el lugar. Tras concretarse la aprehensión, el presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomará intervención en la causa para el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

En forma paralela, el personal policial invitó a los damnificados a formalizar las presentaciones judiciales mediante la radicación de las denuncias penales.