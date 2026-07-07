La Corte de Justicia suspende las actividades desde el mediodía por el partido de Argentina

La Corte de Justicia de Catamarca resolvió suspender las actividades tribunalicias a partir de las 12 de este martes 7 de julio, una medida que alcanza al turno matutino y que incluye la suspensión de los plazos procesales, aunque sin afectar la validez de los actos judiciales ya realizados.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante la Acordada N° 4840, difundida por el máximo tribunal provincial, y se enmarca en una jornada especial marcada por el partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto, programado para las 13 horas.

Con esta resolución, el Poder Judicial se suma a las determinaciones adoptadas por distintos organismos que resolvieron flexibilizar la jornada laboral o permitir el retiro anticipado de sus trabajadores para facilitar el seguimiento del encuentro deportivo.

Qué dispuso la Corte de Justicia

El comunicado oficial establece que la suspensión de actividades comenzará a las 12 horas de este martes y será aplicable únicamente al turno matutino.

La acordada también aclara que la medida contempla la suspensión de los plazos procesales, aunque deja expresamente establecido que ello será sin perjuicio de los actos procesales ya realizados, los cuales mantienen plena validez.

La resolución fue emitida por la Corte de Justicia de Catamarca durante la mañana de este martes y comunicada oficialmente a través de sus canales institucionales.

Una jornada marcada por el partido de la Selección

La decisión del máximo tribunal provincial coincide con una jornada en la que distintos organismos resolvieron adoptar medidas organizativas debido al encuentro que protagonizarán Argentina y Egipto, previsto para las 13 horas.

En ese contexto, varias dependencias definieron modalidades especiales de funcionamiento para permitir que sus empleados puedan seguir el desarrollo del partido, entre ellas la posibilidad de retirarse antes del horario habitual.

La resolución de la Corte de Justicia se incorpora a ese escenario con la suspensión de las actividades tribunalicias desde el mediodía para el turno matutino, garantizando al mismo tiempo la conservación de los actos procesales cumplidos hasta ese momento.

La medida es una reacción en contrario a la adoptada por el Ejecutivo provincial, el que decidió no disponer ningún asueto o permiso para los trabajadores de la Administración Pública y por ende, tampoco a los establecimentos educativos de gestión provincial.