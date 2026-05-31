Tres accidentes marcaron una accidentada madrugada de domingo en Catamarca

Entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, distintos accidentes de tránsito registrados en la ciudad de Catamarca obligaron a la intervención de efectivos policiales, personal médico y autoridades judiciales.

Los episodios ocurrieron en diferentes sectores de la Capital y tuvieron como protagonistas a automóviles, motocicletas y una camioneta. Como consecuencia de los siniestros, varias personas debieron ser trasladadas al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica y realizar controles de salud.

La secuencia de hechos comenzó poco antes de la medianoche y se extendió durante la madrugada, con intervenciones en avenidas de alto tránsito y en importantes cruces vehiculares.

Un motociclista lesionado

El primero de los accidentes se registró a las 23.00 horas del sábado sobre Avenida Virgen del Valle, en el tramo comprendido entre las calles Padre Juan Reinoso y Padre Antonio Lobos. En ese lugar se produjo una colisión entre un automóvil Ford Ka de color blanco y una motocicleta Bajaj Rouser 200 de color negro y amarillo.

Según la información suministrada, el automóvil era conducido por María Victoria Nasiff, de 47 años, quien resultó ilesa. El vehículo se encontraba detenido en el semáforo cuando fue impactado por la motocicleta.

El rodado menor era conducido por Gustavo Ariel Guerrero, de 49 años, quien sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista.

De acuerdo con los datos aportados, el motociclista presentaba cortes en el rostro y se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del siniestro. En el procedimiento intervino la Unidad Judicial N° 8, que tomó conocimiento del hecho y realizó las actuaciones correspondientes.

Colisión entre una camioneta y una motocicleta

Horas más tarde, alrededor de la 1.00 de la madrugada, se produjo un segundo accidente en la intersección de Avenida Acosta Villafañez y Avenida Italia. El hecho involucró a una camioneta Renault Alaskan de color gris y una motocicleta Corven Triax de color rojo y blanco.

La camioneta era conducida por Oscar Santillán, de 67 años, quien resultó ileso.

Por su parte, la motocicleta era guiada por Nelson Delgado, de 26 años. Como consecuencia de la colisión, Delgado fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para ser sometido a una revisión médica.

El accidente demandó la intervención de personal policial y judicial para relevar las circunstancias en las que se produjo el impacto y avanzar con las actuaciones correspondientes. En este caso tomó intervención la Unidad Judicial N° 2.

Derrape en una rotonda durante la madrugada

La serie de accidentes continuó pasadas las 1.30 horas, cuando se registró un derrape protagonizado por una motociclista en una de las rotondas de la ciudad. El episodio ocurrió en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Manuel Pedraza.

La motocicleta involucrada fue una Corven Triax 150 cc, de colores blanco y negro. El rodado era conducido por Natalia Valdez, de 37 años.

Tras el derrape, la mujer debió ser asistida y posteriormente trasladada al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica. Al igual que en el accidente ocurrido en Avenida Acosta Villafañez y Avenida Italia, tomó intervención la Unidad Judicial N° 2, que quedó a cargo de las actuaciones de rigor.

La sucesión de siniestros volvió a poner en evidencia la intensa actividad que deben desplegar durante la madrugada los organismos de seguridad, salud y justicia ante accidentes registrados en distintos sectores de la ciudad, todos ocurridos en pocas horas y con motociclistas como principales afectados.