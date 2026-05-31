Un automóvil se estrelló contra una vivienda y sus ocupantes salvaron de milagro

Un impresionante siniestro vial alteró la tranquilidad de la madrugada de este domingo en la ciudad de Andalgalá, cuando un automóvil que circulaba por el acceso a la cabecera departamental perdió el control y terminó impactando de lleno contra una vivienda ubicada en un sector ampliamente conocido por los vecinos: la denominada "Curva de Los Rodríguez".

El hecho se produjo alrededor de las 6:20, en momentos en que un vehículo Ford Fiesta en el que se trasladaban cuatro hombres mayores de edad circulaba por ese tramo del ingreso a la ciudad.

Por motivos que son materia de análisis, el conductor perdió el control del rodado mientras atravesaba la curva, provocando que el automóvil abandonara la calzada y se dirigiera directamente hacia una propiedad ubicada a un costado del camino. La trayectoria finalizó con un fuerte impacto contra una sólida pared de hormigón perteneciente a una vivienda del sector, generando una escena de gran magnitud debido a la violencia de la colisión.

La Curva de Los Rodríguez, escenario del accidente

El siniestro ocurrió en la conocida Curva de Los Rodríguez, un punto del acceso a Andalgalá que es identificado por los habitantes de la zona como uno de los sectores más complejos y peligrosos para la circulación vehicular.

Fue precisamente en ese tramo donde el conductor del Ford Fiesta perdió el dominio del vehículo, situación que derivó en el choque contra la vivienda. La magnitud del impacto quedó reflejada en los daños sufridos por el automóvil, cuya parte frontal resultó severamente afectada tras colisionar contra la estructura de hormigón.

El ruido provocado por el choque fue tan intenso que despertó a numerosos vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios alarmados por el estruendo y se encontraron con el vehículo incrustado contra la propiedad.

Cuatro ocupantes y un resultado inesperado

Uno de los aspectos más llamativos del accidente fue el desenlace para los ocupantes del automóvil. A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales registrados en el vehículo, los cuatro hombres que viajaban en el Ford Fiesta no sufrieron lesiones de gravedad.

Según la información difundida, los ocupantes experimentaron únicamente golpes menores, una circunstancia que fue considerada especialmente favorable teniendo en cuenta las características del choque.

Además, no fue necesario realizar traslados de urgencia al hospital, ya que ninguno de los involucrados presentó lesiones que requirieran una atención médica inmediata de mayor complejidad. Este resultado contrastó con la magnitud de los daños observados en el lugar y con la fuerza con la que el vehículo impactó contra la vivienda.

Importantes daños materiales

Aunque el accidente no dejó víctimas ni personas con heridas de consideración, sí provocó importantes consecuencias materiales. El Ford Fiesta sufrió serios daños en su estructura, especialmente en la parte frontal, que absorbió la mayor energía del impacto contra la pared de hormigón.

Por otra parte, la vivienda alcanzada por el automóvil también resultó afectada debido a la colisión. De acuerdo con la información disponible, el siniestro dejó cuantiosos daños materiales tanto en el vehículo como en la propiedad.

Tras conocerse el accidente, se desplegó un operativo de asistencia y control en el lugar.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Departamental de Andalgalá, que llevó adelante las tareas de rigor destinadas a documentar lo ocurrido y avanzar con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Asimismo, los profesionales de la salud evaluaron a las personas involucradas para determinar la existencia de lesiones y brindar la atención necesaria.