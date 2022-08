Habló el damnificado a quien le desvalijaron la casa: denuncia zona liberada

Durante la tarde de este sábado, se registró un hecho de inseguridad a plena luz del día en calle Caseros, entre Güemes y Zurita. Un delincuente ingresó al domicilio propiedad de Juan Soria (55) alrededor de las 13 horas y desvalijó el lugar, llevándose lo poco que el hombre tenía.

En diálogo con LA UNIÓN, Soria descargó su frustración al haber sido víctima del robo, y denunció que la zona está liberada, y que con el ilícito de hoy, es el cuarto hecho de inseguridad en el último mes en el barrio.

“Me sustrajeron elementos como televisor, lo ultimo que me quedaba de dinero, implementos de salud, porque tengo diabetes, soy hipertenso.

Esto es doloroso porque ya no hay seguridad en esta ciudad. Ya me parece cosa muy rara, muy direccionada. Ya no sé que entender, qué pensar, porque lamentablemente me veo afectado como ciudadano.

En esta cuadra, en este tiempo, escapa a mi raciocinio, hemos sido asaltados cuatro veces en el barrio. Intentos de asaltos. Y nos defendemos entre los vecinos.

Acá lamentablemente hay culpables de esta inseguridad.

Sinceramente confió en la gente que trabaja, la gente de calle. Pero sinceramente, creo que puede existir una zona liberada, porque lamentablemente, de una zona totalmente tranquila de toda la vida, me deja dudar muchísimo que en cuatro oportunidades tanto mis vecinos como yo hemos sufrido

Podría decir que la cúpula tanto política como policial, no sé si deja zona liberada, pero lamentablemente están direccionando en lugares distintos la fuerza policial

la fuerza policial lamentablemente está muy cansada

y si direcciona a otros lugares es peor y no tienen chalecos, tienen malos sueldos, los pobres policías los ves que está sobrecargados en horas, hay poco personal policial.

Ya no sé que me da pensar. esto acá es una cuestión política, llámese gobierno, llámese oposición. Acá no es una cuestión de un tinte político. Capaz el señor gobernador piensa que le apuntamos a él, o al señor Dusso que es vicegobernador, pero no es una cuestión así

acá lamentablemente hay una situación muy particular, que todo lo que es cúpula, que no toman manos en la acción y cuando le tocan a un familiar o a un amigo recién saltamos.

Es como que da pensar que es una zona liberada.

Soy una persona común y corriente. El personal policial y judicial accionaron de la manera correcta, me contuvieron.

Son tan damnificados como nosotros

Para mi esta es una zona liberada. No puede ser que sepan mis movimientos.

Soy parte de los manifestantes