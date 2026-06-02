Habló la madre del femicida de Agostina Vega: "Lo crié bien, no sé en qué se convirtió"

Viviana Barrelier, madre de Claudio Barrelier, el único imputado por el asesinato de Agostina Vega, adolescente de 14 años en Córdoba, brindó declaraciones contundentes desde la puerta de su domicilio. La mujer no ocultó su dolor y desconcierto ante el accionar de su hijo: "Creía en mi hijo, pero me defraudó. No estoy en sus zapatos de la puerta para afuera. Lo crié de una forma, lo crié bien dentro de mi alcance y él se hizo de otra, no lo entiendo".

La madre de Barrelier, de 61 años, calificó a su hijo de "monstruo" si se comprueban los hechos que lo mantienen como único imputado: "Lo desconozco como hijo y pido perdón a todo el mundo, a la población, porque esto me desbordó. Es un monstruo si hizo todo lo que hizo. Me da vergüenza mirar a la cara —a la familia de Agostina—".

Desvinculación de la víctima y su entorno

Viviana se desligó explícitamente del vínculo con la familia de Agostina: "No conozco a sus amistades, no sé nada. Le preguntaría por qué hizo esta barbaridad. Tiene 34 años y tiene su vida, mientras yo tengo la mía. No lo voy a entender nunca. Pido por favor que piensen en mi mamá, no quiero que le pase nada a ella".

Sobre la madre de la adolescente asesinada, afirmó: "La madre de la nena la conocí una vez en una cancha y me la presentó como una amiga nada más; la vi una sola vez. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura".

La mujer también se refirió a la hija de Barrelier, de 11 años, quien ya sabe que su padre se encuentra detenido: "Mi nieta, ¿cómo puede estar? Ya sabe".

Intento de suicidio y aislamiento del imputado

En medio del dolor, Viviana manifestó haber tomado conocimiento de que su hijo habría intentado quitarse la vida mientras se encuentra en la cárcel: "Sí, así dicen. Me lo dijeron los medios, pero no puedo hablar con él porque está incomunicado; nadie se contactó conmigo. Tampoco me gustaría hablar con él, pero sí mirarlo a la cara y preguntarle por qué nos hace pasar por esto".

Vida familiar y antecedentes del imputado

La madre de Barrelier describió su entorno familiar y laboral como marcado por la solidaridad y los valores: "Somos personas buenas y solidarias que no hacemos mal a nadie. Le pido mil perdón a la familia de Agostina, a esos abuelos, de corazón. Trabajo en casa de familia, tengo 61 años y no cobro jubilación ni nada. Mi mamá es jubilada y mi hija trabaja también".

Respecto a los inicios de la detención de su hijo, cuando la causa aún investigaba una desaparición, Viviana relató: "Los crié con muchos valores y principios. Cuando lo fui a ver para llevarle ropa, me dijo que todo iba a salir bien y que él no tenía nada que ver, que me quedara tranquila. Le creí como madre".

Episodios previos y aclaraciones

Sobre un incidente anterior, en el que una mujer habría salido desnuda y maniatada del domicilio de Barrelier, la madre aclaró: "Me dijo que era una cama, nada más. No sé de quién provendría porque tampoco me dijo. Tampoco tengo idea de su vínculo con la política porque nunca frecuenté esos lugares y no me dijo nada. Cuando yo le preguntaba, me decía que eran cosas suyas".

Viviana también detalló la situación de la vivienda familiar: "La casa del barrio Cofico es parte de la familia de su esposa, él no es propietario".