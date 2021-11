Habló el padre del piloto atropellado tras la detención de Mazzini: "Espero que pague"

Gustavo Giménez sostuvo que espera que "se haga justicia por lo que le pasó" a su hijo, Julián Giménez. Aseguró, además, que no quiere "entrar en revanchismo ni odio".

El padre del piloto que murió tras ser atropellado por un abogado con su camioneta en Vicente López habló este viernes luego de que el sospechoso fuera capturado y dijo que espera que "no salga libre".

"Nosotros tomamos la decisión de tomar el caso Julián por otro lado. El buen resultado de la causa no va a mejorar la situación de la familia", expresó Gustavo Giménez. "Julián salió por sus medios de abajo de la camioneta y llamó a mi señora por teléfono", contó en relación al día del incidente.

“Espero que no salga libre, que pague. Nuestro abogado se está encargando de eso”, agregó sobre el abogado. “Lo único que tratamos de luchar como familia es de no entrar en el revanchismo ni en el odio, que es lo que no nos hace bien a nosotros, poder reconstruir nuestras vidas en base al amor que nos tenemos", expresó.

El padre de Julián Giménez (28), piloto de Aerolíneas Argentinas, recordó que Santiago Tomás Mazzini (37), el abogado detenido esta mañana durante un allanamiento en la vivienda de un hermano, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, "tuvo intención de pasarle por encima" a su hijo.

"El tipo se escapó, este tipo asesinó, tuvo la intención de hacerlo porque nadie le tira encima un auto a un motociclista sin posibilidad de escape sino es para lastimarlo. Así que eso está probado y tendrá que pagar por eso", aseguró.

Gustavo Giménez sostuvo que espera que "se haga justicia por lo que pasó, sobre todo por la memoria de Julián porque él en sí era muy justiciero".

"En la parte personal no me cambia nada, de pelearla día a día como si fuera que tenemos que ganar las próximas 24 horas sin él junto con la familia, con mi esposa y con los demás. Ahora se viene a cerrar la parte administrativa donde está actuando la justicia para con esta persona", señaló el hombre.