Hallaron muerta en Los Ángeles a la joven argentina que estaba desaparecida

La joven argentina Narela Micaela Barreto, que se encontraba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta a más de una semana de haberse perdido todo contacto con su entorno familiar. La noticia fue confirmada por sus allegados luego de que el caso tomara notoriedad pública a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Barreto, de 27 años, había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, fecha en la que dejó de responder mensajes y llamados telefónicos. Ante la falta de comunicación, su familia radicó la denuncia correspondiente y comenzó una intensa búsqueda para dar con su paradero, con la colaboración de la policía local.

Con el correr de los días y ante la ausencia de novedades, los familiares decidieron difundir el caso a través de las redes sociales con la esperanza de obtener información que permitiera localizarla. Sin embargo, pocas horas después de que la búsqueda se viralizara, confirmaron al canal TN que la joven había sido encontrada sin vida.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte y la investigación permanece abierta. Las autoridades estadounidenses no informaron si se trató de un hecho criminal o de una muerte por causas naturales, por lo que se aguarda el avance de las pericias correspondientes.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales de los familiares de la joven fueron cerradas, en un contexto de profundo dolor y conmoción.

Narela Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Se había mudado a Estados Unidos hacía aproximadamente dos años, donde trabajaba como camarera mientras buscaba consolidar su proyecto de vida en el país norteamericano. Mantenía un contacto frecuente con su familia en la Argentina, lo que generó una inmediata preocupación cuando dejó de comunicarse.

La desaparición de la joven había sido reportada oficialmente luego de que no respondiera mensajes ni llamadas, una situación que encendió las alarmas entre sus allegados. En ese marco, la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda mientras la familia realizaba gestiones ante distintas autoridades.

"El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación", relató Milagros, prima de Narela, en diálogo con el programa Telenoche. Desde ese momento, no hubo más contacto ni información certera sobre su paradero.

Según explicó la familiar, Narela estaba desaparecida desde el viernes, aunque el lunes fue la última vez que respondió mensajes. "Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó", detalló.

Milagros también contó que su prima había viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos. "Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más", señaló. En la Argentina, Narela era traductora y tenía un kiosco familiar junto a su prima, pero decidió permanecer en Estados Unidos tras asistir al casamiento de una amiga. "Se quedó a trabajar para poder progresar", explicó.

Tras perder contacto, la familia activó todos los canales posibles. "Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada", aseguró Milagros, descartando así algunas de las primeras hipótesis que se barajaron.

El último mensaje que Narela envió fue dirigido a su madre. "Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella", precisó su prima, quien además aclaró que no existe información sobre una pareja que pueda aportar datos relevantes para la investigación.

En las próximas horas, la pesquisa se centrará en el análisis de cámaras de seguridad de la zona. "Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido", concluyó Milagros.