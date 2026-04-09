Hicieron un boquete en el depósito de una finca en Catamarca

A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10, un hombre de 52 años de edad puso en conocimiento de las autoridades un hecho delictivo que afectó directamente su propiedad. Según su testimonio, personas desconocidas habrían ingresado a su finca, donde llevaron adelante una maniobra que evidenció planificación: realizaron un boquete en una de las paredes laterales del depósito.

Desde ese punto de acceso forzado, los autores del hecho lograron sustraer varias herramientas, configurando un ilícito que motivó la inmediata intervención judicial. La causa quedó bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 3, actuando a solicitud de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, lo que dio inicio a una investigación que rápidamente escaló en complejidad operativa.

Un despliegue policial coordinado

La respuesta de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar. Personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia encabezó las tareas investigativas, contando con la colaboración de múltiples unidades especializadas, entre ellas:

Dirección de Operaciones Especiales DOE Kuntur

División Drones

Grupos GAM-Pampa e Infantería de Zona Norte

Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira)

Este despliegue conjunto permitió avanzar con precisión en la recolección de pruebas y localización de elementos vinculados al hecho.

Allanamiento clave en barrio Las Vías Este

Como parte de las medidas dispuestas, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Las Vías Este, ubicado en la localidad de Sumalao, Departamento Valle Viejo. En ese procedimiento, los efectivos lograron secuestrar prendas de vestir varias, que habrían sido utilizadas para perpetrar el hecho ilícito.

El hallazgo de estas prendas constituyó un indicio relevante dentro de la causa, al vincular directamente a los sospechosos con la escena del delito.

Recuperación de herramientas en registros domiciliarios

La investigación continuó con dos registros domiciliarios adicionales, realizados en las localidades de Sumalao y Pozo El Mistol, ambas en el departamento Valle Viejo. Como resultado de estas diligencias, los uniformados lograron recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos:

Una motosierra Stiil

Una hidrolavadora roja

Estos secuestros representaron un avance significativo en el esclarecimiento del hecho, al permitir reconstruir parcialmente el botín sustraído.

Rastrillaje en un terreno baldío: hallazgo determinante

Lejos de concluir, la investigación se profundizó con un rastrillaje en un terreno baldío ubicado en el ingreso Norte del barrio Las Vías Este. En ese lugar, los efectivos llevaron a cabo una minuciosa inspección que arrojó resultados concretos.

Oculta entre la maleza, fue encontrada una bolsa de lienzo ecológico de colores blanco y rojo, cuyo contenido resultó altamente relevante:

Una amoladora Dewalt de color amarillo

Una máscara de soldar ESAB

Una escofina para madera

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, consolidando aún más el cuerpo probatorio de la causa.

Detención del presunto autor

Como corolario del operativo, los efectivos procedieron al arresto en averiguación del hecho del presunto autor del delito, identificado como un joven de apellido Seco, de 26 años de edad.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir en el marco de la investigación.