Hombres agredieron al director de la policía por prohibirles que colgaran unos carteles

El director de la Policía Vial Municipal de Recreo, Claudio Fernández, fue agredido de manera violenta por referentes de Juntos por el Cambio tras un incidente en el que estaría involucrado el secretario general de ATE y el precandidato a concejal por la oposición, José 'Torito' Herrera.

Fernández recibió atención en el Hospital "Dr. Liborio Forte" y le realizaron ocho puntos de sutura en la parte interna de la boca.

Según trascendió, el conflicto se desarrolló cerca de la rotonda de Boulevard Kirchner y 9 de Mayo, donde un grupo de dirigente de JPC colgaba carteles en las columnas de alumbrado, actividad prohibida por Ordenanza Municipal. Por este hecho, concurrió al lugar personal de la Policía Municipal que retiró los carteles y allí se generó el altercado en el que resultó herido el director.

Fernández apuntó contra 'Torito' Herrera por la agresión física, ya que intervino personal de la Comisaría de Recreo y la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

El ex intendente Luis Polti (FT) se hizo eco de la situación y apuntó al "ex intendente", sin nombrarlo. "¿Qué te pasa, estás nervioso? Me imagino que eso le enseñas a tus alumnos. Pensé que eras buena persona, pero claro, no sos de Recreo", lanzó.