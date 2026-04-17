Horror: nena murió por asfixia en un hospital y la dramática decisión de su padre

Un hecho de profunda conmoción se registró en las últimas horas en la localidad de Yacuiba, en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde una nena de cuatro años llegó sin vida a un centro de salud y, minutos después, su padre se suicidó en el mismo lugar.

El episodio tuvo lugar en un hospital de San José de Pocitos, hasta donde el hombre trasladó a la menor en un intento desesperado por asistirla. Sin embargo, al momento de su ingreso, los médicos constataron que la niña ya no presentaba signos vitales y no pudieron hacer nada para salvarla.

La situación, ya de por sí dramática, escaló de manera abrupta. En medio del shock y la desesperación, el padre extrajo un arma de fuego y se disparó en la cabeza delante de médicos y pacientes que se encontraban en el lugar, generando una escena de extrema tensión y horror.

La autopsia

El avance de la investigación permitió conocer detalles clave sobre la muerte de la menor. El informe forense determinó que la niña falleció a causa de una anoxia encefálica provocada por asfixia mecánica.

De acuerdo con los especialistas, esta condición fue consecuencia de una compresión torácica y abdominal, lo que derivó en la interrupción del suministro de oxígeno al cerebro. Además, el análisis del cuerpo arrojó datos aún más alarmantes:

Múltiples lesiones previas

Signos compatibles con episodios de violencia

Indicios de agresiones ocurridas semanas o incluso meses antes

Estos elementos llevaron a los peritos a concluir que se trató de una muerte de carácter homicida, reforzando la hipótesis de que la menor habría sido víctima de violencia sostenida en el tiempo.

El suicidio del padre en el hospital

En paralelo, la autopsia realizada al padre confirmó que su muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por un disparo de arma de fuego. El informe calificó el hecho como suicidio, ocurrido en el mismo centro de salud al que había llegado con su hija minutos antes.

La secuencia de los hechos —el traslado de la menor, la constatación de su muerte y la posterior reacción del hombre— configura un escenario de alto impacto emocional, que ahora forma parte central de la investigación.

La investigación judicial y el entorno familiar

La causa quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que lleva adelante las tareas para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes. En este marco, los investigadores concentran sus esfuerzos en distintos ejes:

Reconstrucción de las últimas horas de la menor

de la menor Análisis del entorno familiar

Condiciones de vida en las que se encontraba la niña

en las que se encontraba la niña Determinación de posibles responsables de la violencia detectada

Los datos surgidos de la autopsia, especialmente los vinculados a lesiones previas, abren interrogantes sobre la existencia de un contexto de maltrato prolongado, lo que constituye uno de los puntos centrales de la causa.

Un caso que conmociona por su brutalidad

El episodio ocurrido en la frontera entre Argentina y Bolivia deja al descubierto una combinación de factores que intensifican su gravedad: la muerte de una niña en circunstancias violentas, la confirmación de lesiones anteriores compatibles con maltrato, y el suicidio del padre en un ámbito público y sanitario.

La secuencia de los hechos, desarrollada en un hospital y frente a testigos, suma un componente de impacto social y emocional, mientras la investigación avanza para esclarecer lo sucedido.

Con la intervención del Ministerio Público boliviano y los elementos forenses ya incorporados al expediente, el caso se encamina a profundizar en las responsabilidades y en el contexto en el que vivía la menor, en un intento por reconstruir una historia marcada por la violencia.