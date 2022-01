Horror en Tucumán: un delincuente le cortó los dedos con un machete a un delivery

Martín Abraham, un joven de 19 años, partió en su moto el pasado lunes por la noche para entregar un pedido a domicilio en San Miguel de Tucumán cuando un delincuente lo interceptó para robarle y le cortó cuatro dedos de una mano con un machete.

La víctima del ataque es uno de los 16 cadetes de delivery con los que cuenta la sandwichería "El Turco", que al recibir el pedido, designó al joven para que lo entregara en la calle Muñecas al 2300.

La policía local detuvo horas más tarde a un sospechoso.

Sin mediar palabra tras interponerse en su camino, el ladrón lo atacó con un machete y el joven, para proteger su rostro, puso su mano delante de ella, perdiendo así casi la totalidad de los dedos de su mano izquierda.

Una vez que pudo escapar, la víctima se subió a su moto y se dirigió a un centro de atención médica, donde fue asistido.

Sergio Santillán, dueño del comercio gastronómico, le aseguró al canal de noticias que, a juzgar por las experiencias que su local tuvo en cuanto a hechos de inseguridad, intentaron robarle la moto.

"Los pedidos que llevan los chicos no superan los dos mil pesos", dijo.

Además, indicó que, en su opinión, el delincuente fue directamente a atacarlo, "sin mediar palabra le tiró el machetazo".

"Es una desgracia con suerte, como decimos acá, porque Martín perdió los dedos, pero no tenemos que lamentar su vida", agregó.

"Ya nos robaron siete motos"

Luego, el dueño del comercio fue consultado precisamente sobre su "experiencia" en ser robado, Santillán explicó: "Esto no es de ahora, viene de hace rato, empezamos con el reparto a domicilio cuando empezó la pandemia y ya nos robaron siete motos".

Como consecuencia, el emprendedor gastronómico decidió no repartir más a domicilio y reincorporar a los 16 cadetes a puestos de cocina. "No quiero que ninguno se quede sin trabajo, pero tampoco quiero exponerlos", sostuvo.

"Lo importante son los chicos, las ventas vemos cómo las acomodamos", agregó visiblemente consternado por lo sucedido.

El reclamo de la madre

Por otra parte, Marcela Barrionuevo, madre del joven mutilado, dijo en declaraciones televisivas a La Gaceta Play, que su hijo "está fuerte con la contención de su familia, de su novia y de Abril, su hija que nacerá en abril".

Por último, se quejó de los "derechos humanos de los delincuentes", pero se preguntó adónde están los de su hijo "y todas las víctimas". En ese sentido, le envió un mensaje al gobernador Osvaldo Jaldo, a quien le pidió que "cuide a los tucumanos" y específicamente, a los trabajadores en motos: "Que cuide a los chicos que trabajan como delivery porque necesitan trabajar".

Habló la víctima: necesitará una prótesis

Pero fue el propio Martín quien dio su visión de los hechos este jueves, en diálogo con TN. La víctima del violento ataque dijo que "dentro de todo" está bien y recuperándose, a la espera que las heridas sigan curándose y que mas adelante, como le dijeron los doctores, se pueda poner una prótesis.

"Se me cruzó corriendo por el costado y apuntó directamente a pegarme", recordó y agradeció "a dios" haberse cubierto con las manos y no caerse de la moto "porque si no todo hubiese sido peor".

"Fue un momento de desesperación al verme la mano y por suerte pude llegar al hospital", agregó el repartidor, quien detalló que debió conducir "cuatro o cinco cuadras" hasta poder ser atentido por personal de salud.

"Con la adrenalina del momento era lo único en lo que pensaba", dijo el joven, a quien el delincuente le rebanó tres dedos y perdió un cuarto "que quedó colgando".

Al ser consultado sobre su agresor, dijo que forma parte de una banda delictiva de la zona que "hace daño" hace tiempo.

"Uno piensa en el estado en el que debe haber estado el vago este para ir directamente a pegar como me pegó", reflexionó