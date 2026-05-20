Identificaron al hombre fallecido dentro de un kiosco 24 horas

Fuerte conmoción se vive este miércoles en pleno centro de la Capital luego de que un hombre de aproximadamente 40 años muriera dentro de un kiosco 24 horas ubicado sobre calle Esquiú, entre avenida Virgen del Valle y Caseros. El episodio ocurrió en horas de la jornada y generó un importante despliegue policial y judicial en una de las zonas más transitadas de la ciudad. De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, la víctima habría sufrido una descompensación mientras se encontraba dentro del comercio.

Tras un llamado al SAE 911, personal médico acudió al lugar y constató el fallecimiento del hombre, cuya identidad no había sido confirmada oficialmente por la Justicia al momento de las actuaciones.

El hecho ocurrió dentro de un kiosco céntrico

El fallecimiento se produjo en un kiosco 24 horas emplazado sobre calle Esquiú, en el tramo comprendido entre avenida Virgen del Valle y Caseros, en pleno centro capitalino. Según la información preliminar conocida en el lugar, el hombre se habría descompensado en el interior del comercio, situación que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Luego de recibir el alerta, personal médico llegó hasta el kiosco y confirmó el deceso de la víctima.

Víctima identificada

El hombre fallecido, según fuentes de la misma fiscalía, confirmaron a La Unión, que el fallecido es Carlos Hipólito Bertorello, hijo del exfiscal de Estado de la provincia, Dr. Carlos Bertorello.

Hasta el momento, la Justicia no hizo oficial esto ni brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras continúan las averiguaciones correspondientes. Mientras tanto el cuerpo ya fue retirado del lugar, y se conoce que las actuaciones judiciales van a permanecer bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción Nº3, que continúa trabajando para determinar las circunstancias exactas del hecho ocurrido dentro del kiosco 24 horas de calle Esquiú.

Se conoce que a las 18 hs se llevará a cabo la cirugía de autopsia para determinar las causas de la muerte.

Intervención de la Fiscalía y trabajo pericial

En el lugar trabajó personal de la Fiscalía de Instrucción Nº3, bajo las directivas del fiscal Jorge Palacios. También participan efectivos policiales, peritos judiciales y personal médico. Los investigadores realizaron distintas tareas orientadas a determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La presencia de personal judicial y policial se extiende en la zona céntrica, donde el tránsito permanece interrumpido para facilitar el trabajo de los investigadores.