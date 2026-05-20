La defensa de López Márquez pidió archivar la segunda denuncia por abuso sexual

La situación judicial del sacerdote Eduardo López Márquez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su defensa solicitara formalmente la desestimación y archivo de la segunda denuncia por abuso sexual presentada en su contra. El planteo fue realizado durante la mañana de este miércoles en el marco de la causa en la que el denunciante es Luis Monje, expediente en el que el sacerdote aún no fue imputado.

El pedido fue impulsado por el abogado defensor Marcos Gandini, quien ya había adelantado públicamente esta postura a principios del mes de mayo, cuando brindó declaraciones a la prensa en relación con el estado de las actuaciones judiciales que involucran a su asistido. En aquella oportunidad, el letrado había hecho referencia al sobreseimiento obtenido por López Márquez en la primera causa por supuesto abuso sexual y había anticipado que, en caso de avanzar el segundo expediente, existían condiciones para que el proceso concluyera con una eventual prescripción.

El planteo de la defensa

En sus declaraciones anteriores, Gandini explicó que las denuncias contra el sacerdote habían sido realizadas por dos personas distintas y sostuvo que ambas situaciones presentaban características temporales similares en cuanto a la edad de los denunciantes al momento de los hechos señalados.

"Mi asistido había sido denunciado por dos personas diferentes, cuyas edades eran más o menos las mismas. En la segunda causa, mi asistido no está aún imputado. Entendemos que se tiene que dictar la desestimación y archivo de la causa porque también estaría prescripta", había manifestado el abogado.

Ahora, esa postura quedó formalizada con la presentación realizada ante la Justicia, donde la defensa insiste en que no existen posibilidades de continuidad para la investigación debido a que los hechos denunciados estarían alcanzados por la prescripción penal.

La referencia al fallo Illarraz

Uno de los puntos centrales del planteo realizado por Gandini está vinculado con la doctrina jurisprudencial fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada causa Illarraz, antecedente que la defensa considera aplicable al expediente que involucra a López Márquez.

En diálogo con el diario La Unión, el abogado volvió a hacer referencia a ese antecedente judicial y explicó que la presentación realizada se apoya directamente en esa interpretación jurisprudencial.

"La presentación se hace en base a la doctrina jurisprudencial dictada por la Corte Suprema de la Nación en la causa Illarraz, entendemos claramente que no hay posibilidad de que se continúe con la investigación, porque la causa, al igual que las antes mencionadas, se encuentran prescriptas", sostuvo Gandini.

El eje del pedido de la defensa se centra precisamente en esa interpretación legal, mediante la cual busca que la investigación no avance hacia una eventual imputación del sacerdote y que el expediente sea archivado en esta etapa procesal.

La intervención de la fiscal y el próximo paso judicial

Tras la presentación de la defensa, el expediente quedó ahora bajo análisis de la fiscal interviniente, quien deberá emitir un dictamen respecto del pedido formulado por el abogado del sacerdote acusado.

La representante del Ministerio Público deberá definir si coincide o no con la postura planteada por la defensa de López Márquez. Una vez emitida esa opinión, el expediente será remitido al Juzgado de Control de Garantías, órgano que tendrá la responsabilidad de resolver el futuro de la segunda denuncia.

Entre los aspectos centrales que deberá evaluarse se encuentra la cuestión de la prescripción planteada por la defensa, argumento sobre el cual se sostiene el pedido de desestimación y archivo de las actuaciones.

La aclaración sobre la prescripción

En el marco de esta discusión judicial, también queda expuesto un aspecto clave vinculado al alcance de una eventual resolución favorable al planteo de la defensa. Se sabe que el archivo de una causa penal no significa que el hecho no haya existido, ni tampoco declara la inocencia del acusado.

La prescripción constituye una figura jurídica relacionada con el transcurso del tiempo y con los límites legales para impulsar una persecución penal, pero no representa una declaración sobre la existencia o inexistencia de los hechos denunciados.