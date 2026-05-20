Operativos: arrestaron a 15 personas y demoraron a dos adolescentes

Efectivos policiales de distintas dependencias de la Capital llevaron adelante un amplio operativo de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas que concluyó con el arresto de quince personas mayores de edad, la demora de dos adolescentes y el secuestro de una motocicleta.

Los procedimientos fueron desarrollados por personal de las Seccionales Séptima, Octava, Décima y Décima Primera, en conjunto con motoristas del COEM-KAPPA y diferentes grupos especiales de la institución policial, quienes desplegaron tareas preventivas en distintas jurisdicciones de la ciudad.

Según la información oficial difundida, los operativos se realizaron en el marco de acciones orientadas al control vehicular y a la prevención de hechos contrarios a las normativas vigentes, tanto en materia de tránsito como de convivencia y seguridad pública.

Controles en distintos sectores de la Capital

El despliegue policial incluyó recorridos preventivos e identificación de personas en diferentes puntos correspondientes a las jurisdicciones de las comisarías intervinientes.

Durante el desarrollo de los procedimientos, el personal policial concretó:

El arresto de quince personas de sexo masculino, todas mayores de edad

La demora de dos adolescentes de 16 y 17 años

El secuestro de una motocicleta 110 cc.

Las actuaciones fueron realizadas de manera conjunta entre las distintas dependencias policiales y grupos especiales que participaron del operativo. El trabajo preventivo incluyó además controles vehiculares e identificación de personas, tareas que forman parte de los procedimientos habituales implementados por la Policía en distintos sectores de la Capital.

Hasta el momento, la información oficial difundida no detalla las circunstancias particulares de cada arresto ni las causas específicas que motivaron las demoras de los adolescentes, aunque se confirmó que las actuaciones quedaron formalizadas por parte de las autoridades intervinientes.

Secuestro de una motocicleta

En el marco del operativo también se produjo la incautación de una motocicleta de 110 cilindradas, luego de que su conductor incurriera en infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y al Código de Faltas de la Provincia.

Por disposición del procedimiento realizado, el rodado fue trasladado a la seccional correspondiente una vez confeccionada el acta de rigor. La medida se encuadra dentro de los controles vehiculares desarrollados durante la jornada, orientados a verificar documentación, condiciones de circulación y cumplimiento de las normativas vigentes.

Actuaciones y continuidad de los procedimientos

Luego de concretarse los arrestos, demoras e incautaciones, las autoridades policiales avanzaron con la confección de las actuaciones correspondientes en cada uno de los casos registrados durante el operativo.

En cuanto a la motocicleta secuestrada, el rodado quedó alojado en la dependencia policial jurisdiccional tras la elaboración del acta de rigor.

Los procedimientos realizados por las distintas seccionales de la Capital reflejan el despliegue de controles preventivos y operativos vehiculares impulsados en diferentes sectores de la ciudad, con intervención de áreas operativas y grupos especiales de la institución policial.