Identificaron a otros dos adolescentes que amenazaron con tiroteos en escuelas de Catamarca

El viernes pasado, un hecho inquietante tuvo su punto de partida en la localidad de Londres, en el Departamento Belén. De manera espontánea, un directivo de un establecimiento educativo se presentó en la comisaría local para poner en conocimiento una situación que había llegado a sus oídos a través del padre de un estudiante.

Según lo manifestado, mediante una aplicación de telefonía celular, un alumno habría enviado un mensaje acompañado de una fotografía en la que amenazaba con un supuesto tiroteo, exhibiendo un arma de fuego. La gravedad del contenido encendió de inmediato las alertas dentro del ámbito escolar y motivó la intervención policial.

La respuesta fue rápida. Efectivos policiales iniciaron la pesquisa correspondiente y lograron identificar al presunto autor del mensaje. Se trataba de un adolescente de 15 años, quien fue demorado y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo que impartió las directivas sobre las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Allanamiento en la Capital y secuestro de dispositivos

Los hechos no se limitaron a un único episodio. Durante el fin de semana, la investigación se amplió hacia otros casos con características similares. En este contexto, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó adelante un procedimiento en la Capital.

El operativo se realizó bajo las directivas del Juzgado de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del Dr. Rodrigo Morabito, y a solicitud de la Fiscalía Penal Juvenil, conducida por el Dr. Guillermo Narváez. El objetivo fue un domicilio donde reside un adolescente de 16 años, quien también habría sido identificado por la emisión de mensajes intimidatorios en una institución educativa.

Como resultado del allanamiento, se procedió al secuestro de diversos dispositivos electrónicos que estarían vinculados a la causa. Entre los elementos incautados se detallan:

Un teléfono celular Redmi Xiaomi de color negro

Un tablet blanca marca Beone

Una notebook ACER

Una PlayStation 4

Estos dispositivos serán objeto de análisis en el marco de la investigación, con el objetivo de determinar su relación con los mensajes que generaron preocupación en la comunidad educativa.

Más casos bajo la lupa en Pomán y la Capital

La problemática no se circunscribe únicamente a los hechos mencionados. Según se informó, ya se han tomado medidas en otras jurisdicciones de la provincia, particularmente en el Departamento Pomán y en la Capital.

En estos casos, el accionar policial incluyó entrevistas con directivos de distintas instituciones educativas, lo que permitió avanzar en la identificación de nuevos episodios vinculados a mensajes intimidatorios.

Como resultado de estas actuaciones:

En la Capital, fue demorada una adolescente de 13 años , quien quedó a disposición de la Justicia competente.

, quien quedó a disposición de la Justicia competente. En la localidad de Saujil, departamento Pomán, se logró identificar a otro adolescente, también vinculado a este tipo de hechos, quien igualmente fue puesto bajo la órbita judicial correspondiente.

Investigación en curso y medidas judiciales

Todos los adolescentes involucrados en los distintos episodios quedaron a disposición de la Justicia competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes y las medidas a adoptar en cada caso.

Mientras tanto, las investigaciones continúan su curso, con especial énfasis en el análisis de los dispositivos secuestrados y en la reconstrucción de los hechos denunciados. La articulación entre las distintas áreas judiciales y policiales será clave para avanzar en el esclarecimiento de una serie de hechos que han generado preocupación en la comunidad.

En este contexto, los episodios registrados en Londres, la Capital y el Departamento Pomán constituyen un llamado de atención sobre el impacto de las conductas digitales en entornos sensibles como el educativo, donde la prevención y la intervención temprana resultan fundamentales.