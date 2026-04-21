Impactante vuelco de un camión en La Cébila: rescataron al chofer

Un impactante vuelco de un camión se registró en la zona de La Cébila, sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1.159, en un hecho que motivó un importante despliegue de equipos de emergencia y personal especializado. Según los primeros reportes, el vehículo de gran porte, que transportaba mercadería, terminó volcado sobre la banquina por causas que aún no han sido determinadas.

El siniestro se produjo en un tramo de circulación relevante, lo que generó preocupación inmediata y la activación de protocolos de intervención para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en el lugar. La magnitud del incidente quedó evidenciada en la necesidad de desplegar distintos recursos para atender la situación.

Rescate del chofer atrapado

El aspecto más preocupante del hecho estuvo vinculado al estado del conductor del camión. De acuerdo con las primeras informaciones, el chofer quedó atrapado entre los hierros del vehículo, lo que obligó a la intervención de los equipos de emergencia para concretar su rescate.

Las tareas de asistencia se desarrollaron en el mismo lugar del accidente, donde los rescatistas trabajaron para liberar al conductor. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni su identidad.

Este elemento agrega un componente de gravedad al episodio, que no solo implicó daños materiales, sino también la necesidad de una intervención directa para preservar la integridad del conductor.

Trabajo policial y pericial en el lugar

En el sitio del siniestro se encuentran trabajando efectivos policiales y peritos, quienes llevan adelante las tareas correspondientes para relevar lo ocurrido. La presencia de estos equipos responde a la necesidad de determinar las causas del vuelco, en un contexto donde aún no se han establecido las circunstancias que derivaron en el accidente.

Al mismo tiempo, el personal policial coordina las acciones en el lugar, incluyendo la organización del tránsito y la seguridad de quienes circulan por la zona.

A raíz del siniestro, Vialidad Nacional emitió recomendaciones específicas para los conductores que transitan por la Ruta Nacional 60 en el sector afectado. El objetivo es prevenir nuevos incidentes mientras continúan las tareas de asistencia y peritaje.