Impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 60 en Tinogasta

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.259, sector en el que se desarrolla un operativo de asistencia y peritaje, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al momento de transitar por esa zona.

Como consecuencia del vuelco, las personas involucradas sufrieron heridas leves, de acuerdo con la información suministrada en un primer momento por Vialidad Nacional, sin que se informaran otros detalles sobre las circunstancias en que se produjo el siniestro.

Tras registrarse el vuelco, se desplegó un operativo en el lugar del hecho con la participación de distintos equipos. En la zona trabaja personal de la Policía de Catamarca, que lleva adelante las tareas correspondientes para garantizar la seguridad vial y preservar el sector donde ocurrió el accidente.

Asimismo, intervienen peritos, quienes realizan las actuaciones previstas para relevar el lugar del siniestro y desarrollar las tareas de su competencia.

Mientras continúan los trabajos sobre la calzada, el tránsito requiere especial atención por parte de quienes circulan por ese tramo de la Ruta Nacional 60.

Ante la presencia del operativo y las tareas que se desarrollan en el sector del accidente, se recomienda a los conductores adoptar medidas preventivas para evitar nuevos inconvenientes y facilitar el trabajo del personal que interviene en el lugar.

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