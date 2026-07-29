Once personas arrestadas y 29 motos secuestradas en Capital y el interior provincial

Un importante operativo de control vehicular e identificación de personas se desarrolló en distintos sectores de la Capital y del interior provincial, con la participación de efectivos pertenecientes a diversas dependencias de la Policía de Catamarca y grupos especiales de la institución.

El procedimiento tuvo como objetivo realizar controles preventivos sobre la circulación vehicular y la identificación de personas en diferentes jurisdicciones, mediante un trabajo coordinado entre comisarías de la Capital y del interior de la provincia.

Según la información difundida, las tareas fueron ejecutadas por numerarios de las Seccionales Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Décima y Décima Tercera de la Capital, junto con personal de las comisarías de San Isidro y Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo, de la Comisaría de Chumbicha, en el departamento Capayán, y de la Departamental Recreo, en el departamento La Paz.

A ese despliegue se sumó la participación de diferentes grupos especiales de la institución, que trabajaron de manera conjunta durante el desarrollo del operativo.

Controles vehiculares e identificación de personas

Las acciones se centraron en la realización de controles vehiculares y en la identificación de personas, tareas que forman parte de los procedimientos efectuados por la fuerza de seguridad en distintos puntos de la provincia.

El operativo se llevó adelante de manera simultánea en las jurisdicciones alcanzadas por el dispositivo, permitiendo el control de la documentación correspondiente y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente por parte de los conductores.

Como resultado de esos procedimientos, el personal policial intervino en distintos casos en los que se detectaron infracciones contempladas en la legislación vigente.

Once personas fueron arrestadas

Durante el desarrollo de los controles, los efectivos policiales procedieron al arresto de once personas de sexo masculino, todas ellas mayores de edad.

Tras concretarse los arrestos, se llevaron a cabo las actuaciones de rigor correspondientes, de acuerdo con los procedimientos previstos para este tipo de intervenciones.

Otro de los resultados del operativo fue la incautación de veintinueve motocicletas, de distintas marcas y cilindradas. De acuerdo con lo informado, el secuestro de los rodados obedeció a que sus conductores infringieron lo normado en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia.

Una vez constatadas las infracciones, el personal interviniente confeccionó las correspondientes actas de infracción, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para estos casos.

Posteriormente, las motocicletas fueron trasladadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los vehículos a los corralones

Tras la confección de las actuaciones administrativas correspondientes, las motocicletas secuestradas fueron remitidas a las dependencias policiales y a los corralones municipales que corresponden en cada jurisdicción donde se realizaron los procedimientos.

El traslado de los rodados se efectuó luego de verificarse las infracciones detectadas durante los controles desarrollados por los efectivos policiales.

La intervención se enmarcó en la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito y del Código de Faltas de la Provincia, normas que regulan la circulación vehicular y establecen las sanciones correspondientes ante su incumplimiento.