Imputaron al último médico involucrado en la causa por la muerte de Melanie Carrazana

Hoy nuevamente la familia de Melanie Carrazana volvió a manifestarse frente a la Fiscalía de la Segunda Circunscripción judicial, esto en la ciudad de Andalgalá. En esta ocasión el reclamo y la presencia estuvo relacionada con la indagatoria que se estaba llevando a cabo en la sede judicial del último profesional médico implicado en el caso del fallecimiento de la menor.

Walter Carrazana, padre de la niña, comentó a Diario La Unión que “si bien ya estaban imputadas las otras dos médicas, faltaba otro que es el Dr. Marcos René Vázquez. Al momento de notificar a las otras dos doctoras él no se presentó y en ese momento solicitó una prórroga. Ese plazo se cumplió y tampoco se presentó”.

Seguidamente y al tiempo que marcó su preocupación, el progenitor indicó que ante este incumplimiento correspondía que se lo hubiera detenido y sobre esta situación señaló: “Estoy sorprendido. No sé porque no se hizo el pedido de detención. A mí me supieron indicar que tenía problemas personales pero yo creo, y teniendo miles de problemas personales por los que estamos siendo asistidos psicológicamente, el debería haberlo hecho pero bueno hoy ya lo hizo”.

Tras haberse presentado Vázquez, este prestó testimonio y luego fue notificado de la imputación de homicidio culposo, misma que le pesa a las otras dos médicas.

Querellantes

La familia que se presenta en la causa ya como querellante, es representada por el Dr. Jorge Bracamonte (h) y planifica volver a realizar las marchas. Sobre esto Walter dijo “queremos que la comunidad nos acompañe para que se aclare todo y no se tape nada. Mi hijita tenía 7 años, toda una vida por delante y no tuvieron compasión con ella. Queremos justicia”.

Y agregó que en este pedido, el anhelo de él y la familia "es llegar hasta lo último, es decir que se les saque la matrícula y que si tienen que ir presos, que vayan presos, porque ellos actuaron muy mal desde el primer día con mi hija".