Incautan armamento y detienen a un hombre tras operativo en Catamarca

A las 14:35 de la tarde de hoy, numerarios de la Comisaría Departamental Andalgalá y del Grupo de Infantería, en cumplimiento de las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, llevaron a cabo un registro domiciliario en un inmueble ubicado en el barrio San Valentín, dentro de la Ciudad de Andalgalá, Departamento homónimo.

La medida judicial se efectuó a raíz de una denuncia penal, y tuvo como objetivo recuperar elementos relacionados con un ilícito denunciado ante la autoridad competente. La intervención contó con personal especializado para asegurar la legalidad del procedimiento y la integridad de la evidencia.

Elementos secuestrados

Durante el operativo, los agentes lograron recuperar distintos objetos que, según la investigación, podrían estar vinculados al hecho denunciado:

Un (01) rifle marca Mahely, calibre 22.

Una (01) linterna.

Un (01) par de ojotas.

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Fiscalía interviniente, para continuar con las pericias y determinar su implicancia en la causa penal. La inclusión del par de ojotas entre los objetos secuestrados indica que los investigadores buscan reunir todas las pruebas físicas que puedan esclarecer el hecho.

Aprehensión de un sospechoso

Paralelamente al registro, la policía procedió a la aprehensión de un hombre de 30 años, de apellido Moya. El detenido fue alojado en la seccional correspondiente y permanece a disposición de la Justicia interviniente, que definirá los pasos legales a seguir.

La aprehensión fue parte del procedimiento judicial, realizado en coordinación con la Fiscalía, y se enmarca dentro del protocolo para garantizar que los sospechosos vinculados a delitos con armas de fuego sean puestos a disposición de la autoridad competente de manera inmediata.

Coordinación institucional

El operativo evidencia la coordinación entre distintas fuerzas y dependencias judiciales, en este caso, la Comisaría Departamental Andalgalá, el Grupo de Infantería y la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial. La acción conjunta permitió ejecutar el registro de manera ordenada, resguardar la evidencia y garantizar la legalidad de la aprehensión.

Asimismo, la intervención se realizó bajo los lineamientos de la Fiscalía, cumpliendo con los procedimientos que buscan evitar la alteración de pruebas y asegurar el correcto desarrollo de la investigación penal.