Todo mal: agredió a su pareja, le robó el celular y huyó por los techos

En las últimas horas la Comisaría Departamental Recreo acudió a un llamado de emergencia en la intersección de la calle Gob. Cubas S/N°, ubicada dentro del ejido del barrio Central Norte, en la ciudad de Recreo. En el sitio del acontecimiento, los efectivos procedieron a entrevistarse con una joven mujer de 20 años de edad, quien se encontraba en el lugar al momento del arribo de la fuerza de seguridad pública.

Durante el desarrollo del procedimiento la damnificada manifestó que su pareja la habría agredido físicamente en el inmueble. Asimismo, la víctima detalló que, al percatarse de la inminente presencia policial en la zona, el agresor emprendió una veloz fuga a pie, no sin antes cometer el ilícito de sustraerle un teléfono celular de su propiedad. Este cuadro de situación motivó la activación inmediata de los protocolos policiales de búsqueda y localización en los sectores colindantes del barrio y áreas aledañas.

Persecución y detención del sospechoso

Ante la premura de la situación expuesta el personal policial interviniente articuló acciones de manera conjunta y coordinada con sus pares del Grupo Policía Motorizada (GPM). Con el propósito de interceptar al sospechoso, las unidades móviles y motorizadas ampliaron el radio de recorrido y rastrillaje por los distintos cuadrantes estratégicos de la zona urbana.

Gracias a las minuciosas características físicas y de vestimenta brindadas oportunamente por la víctima de 20 años, la patrulla de búsqueda logró divisar al acusado en la vía pública. Específicamente, la aprehensión del individuo se efectivizó en la calle Saavedra, en inmediaciones al complejo de Obras Sanitarias. En dicho punto geográfico, los agentes de la fuerza pública procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 22 años de edad, quien se presume sería el autor material de las agresiones físicas y la sustracción del dispositivo móvil.

Situación judicial

Tras concretar de manera efectiva la inmovilización y aprehensión del causante, los efectivos trasladaron al joven de 22 años a la sede de la dependencia policial correspondiente, donde quedó formalmente alojado a disposición estricta de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. Desde dicho organismo judicial competente se impartieron las directivas procedimentales e indicaciones legales a seguir para dar curso a la investigación de la causa.

En forma paralela a las medidas adoptadas con el arrestado, las autoridades de la Comisaría Departamental Recreo invitaron formalmente a la víctima a apersonarse en la sede policial con el fin de radicar la correspondiente denuncia penal, paso indispensable para la fundamentación del expediente judicial en curso.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

