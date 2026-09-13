Incendio en pleno centro de la Capital: investigan si fue intencional y hay tres detenidos

Un incendio se registró durante la tarde de este domingo en pleno centro de la Capital, en la intersección de las calles Esquiú y 9 de Julio.

Ante la emergencia, personal de Bomberos intervino en el lugar y trabajó para controlar el foco ígneo.

De acuerdo con información a la que accedió La Unión, en principio, los investigadores sospechan que el incendio habría sido provocado de manera intencional.

Tres personas detenidas

En el marco de las actuaciones desplegadas durante la jornada, tres personas fueron detenidas y quedaron vinculadas a la investigación.

Por el momento, se aguardan mayores precisiones para determinar las circunstancias en las que se inició el fuego y establecer la eventual responsabilidad de los detenidos.

Continúa la investigación

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el origen del incendio ni sobre las circunstancias que derivaron en las detenciones.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió y confirmar si el foco ígneo fue efectivamente provocado de manera intencional.

No se informaron personas heridas como consecuencia del hecho.