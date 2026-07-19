Incendio en una vivienda: el fuego provocó daños materiales parciales

Un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle Luis Caravatti, entre Napoleón Castro Robín y Perú, motivó un amplio operativo de emergencia que involucró a personal policial y a Bomberos de la Policía. El hecho demandó una rápida intervención de los distintos organismos de seguridad luego de que se recibiera el alerta a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

Tras el requerimiento del centro de emergencias, efectivos de la Comisaría Tercera se dirigieron al lugar junto a personal del COEM-Kappa y del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FÉNIX) para verificar la situación y brindar asistencia ante el incendio que se desarrollaba en el inmueble.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron la existencia del foco ígneo y comenzaron a coordinar las acciones necesarias hasta la llegada de los equipos especializados en el combate del fuego.

¿Dónde se originó el foco ígneo?

De acuerdo con la información oficial, el incendio se habría iniciado por causas que son materia de investigación en el interior de una vivienda perteneciente a una mujer de 77 años de edad.

Si bien el origen del siniestro aún no fue determinado, las actuaciones iniciadas permitirán establecer las circunstancias en las que se produjo el foco ígneo y las condiciones en las que se desarrolló el incendio. Mientras tanto, las primeras intervenciones estuvieron orientadas a controlar la emergencia y minimizar los daños ocasionados por las llamas.

Bomberos controló el incendio

Pocos minutos después del arribo de los efectivos policiales, se hicieron presentes Bomberos de la Policía, quienes iniciaron las tareas para extinguir el fuego. El trabajo desarrollado por el personal especializado permitió sofocar las llamas, evitando que el incendio continuara avanzando dentro de la vivienda.

Como consecuencia del siniestro, el inmueble sufrió daños materiales parciales, sin que la información oficial difundida hasta el momento mencione otras consecuencias derivadas del episodio.

Participación de distintas unidades policiales

El operativo desplegado para atender la emergencia contó con la participación coordinada de diferentes dependencias de la Policía.

Intervinieron en el procedimiento:

Efectivos de la Comisaría Tercera.

Personal del COEM-Kappa.

Integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FÉNIX).

Bomberos de la Policía.

La actuación conjunta de estas unidades permitió responder al requerimiento generado por el incendio y asistir en las tareas de control de la situación hasta la completa extinción del foco ígneo.

Una vez finalizadas las tareas de extinción del incendio, se dio intervención a sumariantes de la Unidad Judicial N° 3, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes relacionadas con el hecho.

Las diligencias se desarrollan bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que tendrá a su cargo el seguimiento de la investigación destinada a determinar el origen del incendio.