Incineraron drogas decomisadas en diversos operativos antinarcóticos en Catamarca

En la jornada de ayer, efectivos de la División Secuestro y Custodia de Valores, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, junto a personal del Escuadrón N° 67 de Gendarmería Nacional, llevaron adelante la incineración de drogas ilegales que habían sido secuestradas en distintos operativos desarrollados por los grupos antinarcóticos.

Las sustancias correspondían a procedimientos realizados tanto en el Valle Central como en el interior provincial, en el marco de las actuaciones llevadas adelante por los organismos encargados de la lucha contra el narcotráfico. La destrucción comprendió las incautaciones derivadas de diferentes procedimientos y requerimientos efectuados por dependencias policiales, grupos especiales de las Unidades Regionales y Jefaturas de Zonas del interior provincial.

Cada uno de esos elementos se encontraba bajo el correspondiente resguardo y protección, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Justicia Federal de Catamarca. De este modo, la incineración se desarrolló como parte de un procedimiento formal destinado a concretar la destrucción de las sustancias que habían sido previamente secuestradas.

Bajo las directivas de la Justicia Federal

La intervención judicial marcó el marco en el que se llevó adelante la destrucción. La actividad se realizó bajo las directivas del Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, y de la Secretaría Penal, a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba.

En ese contexto, los numerarios procedieron a la destrucción mediante incineración de todos los elementos y sustancias incautados que formaban parte del procedimiento. La medida se inscribió en el proceso de disposición de los secuestros y fue ejecutada siguiendo las instrucciones correspondientes.

El procedimiento también contempló un aspecto vinculado directamente con la protección de la población. Según se indicó, la destrucción de las sustancias formó parte de las acciones destinadas a cuidar la vida, extremando las medidas de salubridad e higiene necesarias para proteger a los habitantes.

Un proceso controlado y con medidas de protección

La eliminación de las sustancias secuestradas no se realizó de manera improvisada, sino dentro de un esquema que contempló el debido resguardo previo de las incautaciones y las condiciones necesarias para concretar su destrucción.

En este sentido, los principales aspectos del procedimiento fueron:

Las sustancias habían sido incautadas durante distintos operativos antinarcóticos realizados en el Valle Central y el interior provincial.

durante distintos operativos antinarcóticos realizados en el Valle Central y el interior provincial. Los secuestros provenían de procedimientos y requerimientos de dependencias policiales, grupos especiales de las Unidades Regionales y Jefaturas de Zonas del interior provincial .

. Los elementos permanecían bajo resguardo y protección por disposición de la Justicia Federal de Catamarca .

. La destrucción se efectuó bajo las directivas del Juzgado Federal , a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, y de la Secretaría Penal, a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba.

, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, y de la Secretaría Penal, a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba. Se extremaron medidas de salubridad e higiene con el objetivo señalado de proteger a los habitantes.

La destrucción se realizó en San Miguel de Tucumán

La etapa final del procedimiento tuvo lugar fuera de la provincia. La destrucción de las sustancias se realizó mediante incineración en el horno pirolítico de la empresa "9 de Julio", ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El uso del horno pirolítico constituyó el ámbito dispuesto para concretar la eliminación de los elementos y sustancias incautados, dentro del procedimiento establecido y bajo las directivas judiciales correspondientes.

La actividad contó además con la presencia de testigos civiles, incorporando así su participación durante el desarrollo de la destrucción. De esta manera, el operativo reunió la intervención de efectivos de la Policía de la Provincia y de Gendarmería Nacional, el seguimiento de las autoridades judiciales y la presencia de civiles como testigos.

La jornada representó, en definitiva, la culminación del proceso correspondiente a un conjunto de sustancias ilegales que habían sido secuestradas en diferentes procedimientos desarrollados por los grupos antinarcóticos en el Valle Central y el interior provincial, y que permanecían bajo custodia de acuerdo con las disposiciones de la Justicia Federal de Catamarca. La incineración permitió concretar su destrucción en condiciones de resguardo, salubridad e higiene, conforme a las directivas establecidas para el procedimiento. :::