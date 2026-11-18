Un joven de 28 años fue aprehendido durante la madrugada de hoy, luego de ser señalado como presunto autor de la sustracción de un teléfono celular perteneciente a su expareja. El procedimiento tuvo lugar a las 04:15, cuando personal del COEM-Kappa se hizo presente en la esquina de las calles Armando Correa y José Cubas.

De acuerdo con la información del hecho, el joven habría sustraído momentos antes un teléfono celular Samsung A15, propiedad de su expareja. Ante esta situación, los efectivos intervinieron en el lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

El episodio motivó la intervención del personal policial, que logró recuperar el dispositivo denunciado como sustraído y avanzar con las actuaciones correspondientes para poner al presunto responsable a disposición de las autoridades judiciales.

Recuperaron el teléfono y el joven quedó a disposición de la Justicia

Durante el procedimiento, los policías lograron recuperar y secuestrar el teléfono celular Samsung A15, que quedó bajo resguardo como parte de las actuaciones vinculadas al hecho.

Por su parte, el joven de 28 años fue trasladado a la Comisaría Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde esa fiscalía se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación. De esta manera, tanto la aprehensión como el secuestro del aparato de comunicación quedaron incorporados al procedimiento policial y judicial.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de situaciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales gratuitos para solicitar asistencia y realizar consultas.

Se encuentran disponibles la línea 144 y el servicio de emergencias 911. Las comunicaciones son anónimas y pueden realizarse durante las 24 horas del día, los 365 días del año.