Inseguridad en Catamarca: arrestaron a un delincuente y recuperaron un celular robado

A las 10:45 de la mañana de hoy, un aviso emitido por el sistema de emergencias SAE-911 activó la respuesta de efectivos de la Comisaría Séptima, quienes se constituyeron de manera inmediata en la intersección de las calles Inti y Watungasta.

En el lugar, los uniformados mantuvieron diálogo con una mujer de 30 años, quien manifestó haber sido víctima de la sustracción de un teléfono celular. El dispositivo en cuestión fue identificado como un Motorola E15 de color morado.

Tras la exposición del hecho, la mujer fue invitada a formalizar la correspondiente denuncia penal, dando inicio a las actuaciones judiciales pertinentes para la investigación del caso.

Relato de la víctima y primeras actuaciones

De acuerdo con lo informado en el lugar, la intervención policial se centró en recabar los primeros datos aportados por la damnificada, cuya denuncia permitió activar los mecanismos de búsqueda e identificación del presunto responsable.

El procedimiento inicial quedó asentado en el marco de la intervención preventiva, mientras se articulaban las primeras medidas investigativas para establecer la mecánica del hecho y posibles vías de escape del autor.

Aprehensión del sospechoso y secuestro de una motocicleta

En el desarrollo de las actuaciones, y momentos después del primer contacto con la víctima, el personal policial logró la aprehensión de un hombre identificado por el apellido Silva, de 32 años, quien sería señalado como el supuesto autor del hecho denunciado.

Durante este procedimiento también se concretó el secuestro de un motovehículo en el que se desplazaba el individuo al momento de ser localizado. El rodado corresponde a una:

Motocicleta Zanella XT 150 cc

Colores rojo y negro

Según se desprende de las actuaciones, el vehículo habría sido utilizado en el contexto del hecho investigado, motivo por el cual quedó inmediatamente bajo resguardo policial.

El hombre aprehendido fue posteriormente alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad judicial que asumió la dirección del proceso.

Allanamiento en barrio Virgen Niña y recuperación del teléfono

Como parte de la continuidad de las averiguaciones, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó adelante un registro domiciliario en la manzana N° 73 del barrio Virgen Niña.

El operativo se desarrolló en el marco de las diligencias orientadas a localizar el dispositivo denunciado como sustraído. Como resultado de esta medida, los efectivos lograron la recuperación del teléfono celular Motorola E15 de color morado, el mismo que había sido denunciado por la víctima en horas de la mañana.

Una vez hallado, el aparato de comunicación fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.