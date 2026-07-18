Inseguridad en Catamarca: cayeron dos motochorros tras una persecución

Pasada la medianoche de hoy, a las 00:50, un requerimiento ingresado al SAE-911 dio inicio a un procedimiento policial que culminó con la aprehensión de dos jóvenes señalados como los presuntos autores de un intento de robo bajo la modalidad de arrebato.

La intervención estuvo a cargo de motoristas del COEM-Kappa, quienes se dirigieron hasta la esquina de la avenida Manuel Pedraza y calle Formosa, donde se entrevistaron con una mujer de 51 años de edad. Según manifestó la damnificada al personal policial, momentos antes había sido abordada por dos personas del sexo masculino, quienes habrían intentado sustraerle su teléfono celular mediante la modalidad delictiva de arrebato.

De acuerdo con el relato brindado por la mujer, los sospechosos no lograron concretar el robo y, tras fracasar en su intento de apoderarse del dispositivo móvil, emprendieron la fuga del lugar.

La búsqueda se amplió con las características aportadas por la víctima

Una vez obtenida la descripción de los presuntos involucrados, los efectivos policiales iniciaron un recorrido por las inmediaciones del lugar del hecho. La información aportada por la víctima permitió orientar la búsqueda y ampliar el patrullaje en el sector, con el objetivo de localizar a las personas señaladas.

Como resultado de ese despliegue, en inmediaciones del lugar donde ocurrió el intento de arrebato, los policías lograron ubicar y proceder a la aprehensión de los supuestos autores del hecho.

Los aprehendidos fueron identificados como dos jóvenes de apellidos Nieva, de 24 años, y Contreras, de 29 años, quienes quedaron bajo custodia policial tras el procedimiento realizado por los efectivos intervinientes.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Durante la intervención, el personal policial efectuó el secuestro de distintos elementos que los sospechosos llevaban entre sus prendas de vestir, además del vehículo en el que se desplazaban.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Un cuchillo tipo tramontina.

Una tenaza.

Un blíster de pastillas.

Una motocicleta de 110 cc., de color rojo, en la que circulaban los aprehendidos.

El secuestro de estos elementos formó parte de las actuaciones desarrolladas en el marco del procedimiento policial realizado tras el intento de arrebato denunciado por la mujer.

Intervención de la Comisaría Décima y actuación judicial

Finalizado el procedimiento inicial, colaboró personal de la Comisaría Décima, dependencia con jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho. Los efectivos se encargaron del traslado y alojamiento de los dos aprehendidos en la dependencia policial correspondiente.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo que continuará con las actuaciones judiciales derivadas del procedimiento.

En paralelo, la mujer de 51 años, quien denunció haber sido víctima del intento de arrebato de su teléfono celular, fue invitada a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, con el fin de dar continuidad al proceso previsto para este tipo de hechos.