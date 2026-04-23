Insólito: quiso robar en el CAPE, contrató un flete para llevarse las cosas y acabó preso

A las 14:30 de la tarde de hoy, un procedimiento coordinado entre áreas operativas culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Cisterna, de 37 años, en inmediaciones de la intersección de las avenidas México y Los Legisladores. La intervención fue llevada adelante por personal del COEM-Kappa, que acudió al lugar tras ser alertado por sus pares de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur).

El despliegue respondió a una situación que, según los datos disponibles, involucraba una maniobra presuntamente planificada en torno al Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), uno de los espacios clave de la administración pública.

La presunta maniobra y su desenlace

De acuerdo con la información base, el individuo aprehendido habría contratado un servicio de flete con aparentes intenciones de sustraer elementos del interior del CAPE. Este dato configura el eje central del episodio, en el que el uso de un transporte contratado aparece como parte de la logística del intento.

Sin embargo, el plan no logró concretarse. La intervención oportuna de los equipos operativos impidió que el sospechoso consumara la presunta sustracción. Este punto resulta determinante para comprender el desenlace del caso: la acción quedó en grado de tentativa, sin que se registrara la extracción de bienes desde el edificio administrativo.

Actuaciones posteriores y medidas judiciales

Tras el procedimiento, se activaron las instancias correspondientes en el ámbito judicial y administrativo. En este sentido, se dispuso:

Invitar al encargado del CAPE a radicar la denuncia penal.

a radicar la denuncia penal. Convocar a los trabajadores del servicio de transporte involucrado para que también formalicen sus presentaciones.

involucrado para que también formalicen sus presentaciones. Indicar que dichas denuncias deben realizarse en la Unidad Judicial N° 3.

Estas acciones buscan formalizar los hechos y aportar elementos para la investigación, en un proceso que requiere la participación de todas las partes vinculadas.

Por otra parte, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Tercera, dependencia que corresponde por jurisdicción. Desde allí, quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Intervención de la Fiscalía

El caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, organismo que indicó las medidas a seguir en el marco de la investigación. La participación de la fiscalía marca el inicio de una etapa clave, en la que se evaluarán las circunstancias del hecho, las responsabilidades y los elementos probatorios que surjan de las denuncias y actuaciones policiales.